Çınar'dan Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Öğretmenlik, sevgi, şefkat ve fedakârlık isteyen kutsal bir meslektir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan, onların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiminde yönlendirici rol üstlenen öğretmenlerimiz, geleceğimizin büyük güvencesidir” dedi.

Kutlama mesajında, öğretmenliğin, fedakârlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleklerinden biri olduğunun vurgulayan Çınar, “ Memleketimizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerimizin başarılarında en büyük pay, hiç şüphe yok ki öğretmenlerimize aittir. Yarınlarımızın yetiştirilmesi görevini fedakârca üstelenen kıymetli öğretmenlerimiz, sadece bilginin öğretilmesi için çaba göstermez aynı zamanda istediğimiz davranışların çocukta kalıcı olmasını sağlamak içinde emek ve gayret sarf eden, hepimizin hayatında özel bir yer kaplayan müstesna insanlardır. Öğretmenlerimiz her devirde yaşadıkları toplumun akil insanı, yol göstericisi, milli ve manevi değerlerinin taşıyıcısı konumundadır. Şüphesiz ki ülkemiz, sahibi olduğu bu eşsiz eğitim kahramanlarının, ülkemizin her köşesinde sabırla ve fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir.

Anne ve baba şefkatinden sonra öğretmenlerin yetiştirdiği nesiller ne kadar güçlü olursa yarınlara dair umutlarımız da o kadar güçlü olacaktır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmeleri için fedakârca çalışan öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutlar, başarılar ve mutluluklar dilerim” ifadelerine yer verdi.