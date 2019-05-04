Çınar'dan Ramazan mesajı

Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Müslümanlar olarak mübarek Ramazan'a erişmenin iman, heyecan, niyet ve samimiyetini yaşıyoruz. Bolluğun, bereketin eksik olmadığı, birliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün arttığı mübarek ramazan ayı içinde bulunduğumuz nimetlerin ve lütufların farkına varabilmemiz için en uygun zamandır. Yaşayacağımız bu manevi günler bizleri birliğe, kardeşliğe, paylaşmaya ve sevgiye çağıran müstesna günlerdir. Ramazan ayında, İslam coğrafyasında da yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, aynı zamanda Ramazan'da oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak birlik ve beraberliğe çevrilmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, On bir ayın sultanı Ramazan ayının milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, tüm insanlık için bereket, barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlarım. Bu mübarek ayın bütün müminlere, gönül coğrafyamıza, bütün İslam Alemine ve beşeriyete hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt'ta Ramazan ayının huzur ve güven içerisinde geçmesi için gereken önlemlerin alındığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve personellerin hizmetlerin aksamadan sürmesi için 29 gün boyunca aralıksız bir şekilde çalışacağını sözlerine ekledi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde açacakları iftar çadırında 29 gün boyunca ücretsiz iftar yemeği vereceklerini dile getiren Başkan Çınar, “Barış ve kardeşlik ayında kıymetli hemşehrilerimizle birlikte iftar sofralarına oturacağız. Gerek şahsım gerekse de Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz ve personellerimiz halkımızın huzurlu ve güzel bir Ramazan ayı idrak etmeleri için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bizim tek gayemiz var o da, vatandaşlarımızın mutluluğudur. Birlikte yaşama duygusu, paylaşım ve dayanışma ruhumuzu güçlendiren mübarek Ramazan Ayının sorunsuz şekilde geçmesi adına üzerimize düşen sorumlukları yerine getireceğiz. Belediyemizin iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat Şirketinin Yemek Fabrikasında hijyenik ortamlarda hazırlanacak yemekleri vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dini sohbetlerin yer alacağı buradaki iftar programlarında ayrıca Tiyatro Grubumuz tarafından Nasrettin Hoca ve Hacivat-Karagöz oyunları sahnelenecek. Bununla birlikte ekiplerimiz Ramazan Ayı boyunca vatandaşların sağlıklı ürünler tüketmesi için lokanta, kasap, manav, pasta, tatlı, baklava ve unlu mamul imalathanelerini rutin kontroller dışında sık sık denetleyecekler. Ramazan ayı ile birlikte yılda iki defa genel temizliği yapılan ibadethanelerin genel temizliğine önem verilecek olup, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz camilerin temizliğinin yanında ilçenin genelindeki mahalle, cadde ve sokakların temizliğine büyük özen gösterecektir. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hasta, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri ve toplumun dezavantajlı kesimlerine gıda, yakacak, giyecek ve eğitim gibi alanlarda desteklerimiz devam edecektir. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın duygu yüklü manevi ikliminin ilçemizin dört bir tarafında hep birlikte yaşamak adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için 7/24 çalışacağız” diye konuştu.