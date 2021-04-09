Çınar'dan Türk Polis Teşkilatının 176'ncı yıl dönümü mesajı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımızla gurur duymaktayız” dedi.

Türk Polis Teşkilatının 176.Yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisi, görevini her zaman fedakârca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Sahip oldukları vatan sevgisiyle gece gündüz demeden faaliyetlerini yürüten polislerimizin bizim açımızdan kıymet ve önemi çok fazladır. 176 yıllık köklü bir mazi ve teşkilat yapısına sahip Türk Polisi asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösteren gözde bir teşkilatımızdır. İçinde bulunduğumuz salgınla mücadele döneminde sadece ilgili kurumlar değil, Polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz de ortaya büyük bir seferberlik örneği koymuştur. Polisimiz, insanımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele etmekte, gece-gündüz demeden mesai halindedir. Polis Haftasını bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, bu vesileyle, görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine saygı ve selamlarımı sunuyorum” diye konuştu.