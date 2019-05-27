Çınar'dan Yeni Malatyaspor'a tebrik

sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligine katılma başarısı gösteren Yeni Malatyaspor Kulübünü tebrik ederek, Avrupa maçları için başarı dileklerinde bulundu.

Yeni Malatyaspor'un başarılı bir sezonun ardından hak ettiği UEFA Avrupa Ligine katılma başarısı gösterdiğini ifade eden Çınar, “Gerek Malatya'da gerekse de dünyanın dört bir tarafındaki Malatyalıların ortak sevdası olan Yeni Malatyasporumuz hepimizin onuru ve gururudur. Geride bıraktığımız hafta sonu yapılan maçlarla sona eren 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonunu 47 puanla 5.sırada tamamlayarak 15 yıl aradan sonra UEFA Avrupa Ligine katılma başarısı gösteren Yeni Malatyasporumuzda elde edilen bu tarihi zaferin coşkusunu ve mutluluğunu hepimiz yaşamaktayız. Bu gurur tablosunu bizlere yaşatan başta Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ile Yönetim Kuruluna, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize, iç ve dış saha maçları demeden sezon boyunca takımı destekleyen taraftarlarımıza sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum. Son yıllarda ki tarihi zaferlerine bir yenisini daha ekleyen Yeni Malatyasporumuza Avrupa Kupası maçlarında başarılar dilerim. Bizler yeter ki bir olalım, beraber olalım ve birlikte hareket edelim, hayalini kurduğumuz hedeflerimize ancak bu dayanışma ruhumuzla ulaşabiliriz. Malatya yine her zaman olduğu gibi yine kenetlendi, yine inandı ve yine başardı. Bursaspor maçından sonra Malatya caddelerinde yaşanan büyük coşku bizleri duygulandırdı, taraftarlarımızla bir araya geldik, onların sevinçlerine ortak olduk. Hep beraber hareket etmenin, hep beraber inanmanın getirdiği bu tarihi zaferi bu camiaya yaşatanlar futbol tarihimize isimlerini altın harflerle yazdırmıştır. Ortak sevincimiz, ortak hüznümüz, ortak sevdamız olan Yeni Malatyasporumuzu Avrupa maçlarında da yalnız bırakmayacağız ve güzel sonuçlar alması için yine el birliği yaparak takımın etrafında kenetleneceğiz. Bu başarıda emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ederim” diye konuştu.