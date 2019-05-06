Çınar'dan Yeşilyurt Belediyespor kampına moral ziyareti

Tur maçında 12 Mayıs Pazar günü Trabzon Akyazı Stadyumunda saat 15:00'de Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak olan Yeşilyurt Belediyespor'un kampını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara zorlu karşılaşma için başarılar diledi.

Yeşilyurt Belediyespor'un 3.Lige yükselmesi için gereken tüm destekleri verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Teknik Direktör Hayati Palancı ve futbolcuların bu işi başaracak bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olduğunu, Ağrı 1970 Spor maçını güzel bir sonuçla tamamlayarak Malatya'ya 3.Lig takımı kazandırmak istediklerini söyledi.

Turuncu-Yeşilli takımın çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Mehmet Çınar, “ Oldukça çetin ve kıyasıya bir rekabetin söz konusu olduğu Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2.Grupta ki şampiyonluğunuzdan dolayı sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Bölgesel Amatör Futbol Ligi Play-Off 2.Tur maçında Ağrı 1970 Spor ile oynayacağınız zorlu karşılaşma için hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Trabzon'da oynayacağınız bu kritik maçı kazanarak 3.Lige yükselen takımlar arasında yer alacağınıza hepimiz yürekten inanıyoruz. Yüreğinizdeki mücadele ruhunuz, kazanma isteğiniz, birbirinize inanmanız ve kenetlenmeniz neticesinde bugünlere kadar geldiniz, sonuna kadar mücadele edip hak ederek ulaştığımız şampiyonluk başarısını 3.Lige yükselerek taçlandırmanızı bekliyoruz. 3. Lige yükselmedikten sonra şampiyonluğun bir anlamı kalmaz. Sezon başından beri sizlere sürekli inandık ve güvendik, çünkü sizler işini iyi yapan, sorumluluk sahibi ve üzerinizde taşıdığınız formanın ağırlığını bilen karakterli insanlarsınız. Sizin bu inancınız ve azminizle birlikte inşallah sezon başında ortaya koyduğumuz 3.Lig hedefini gerçeğe dönüştüreceğiz. Ağrı 1970 Spor maçından galibiyetle ayrılarak Malatya'ya yıllar sonra 3.Lig takımı kazandıracağınıza yürekten inanıyorum. Teknik Heyetimiz ve futbolcularımızda ki kazanma arzusu, istek, azim ve kararlılık bizleri umutlandırıyor. Hocamızın bilgi ve birikimi, futbolcularımızın hedefe inanması hepimizi daha fazla motive etmektedir. Taraftarımızla, Yönetim Kurulumuzla, teknik ekibimizle, futbolcularımızla, medya mensuplarımızla birlikte 3.Lig hedefine kilitlendik. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzdan alacağımız güç ve kuvvetle birlikte inşallah pazar günü kazanan taraf olacağız ve Malatya'ya 3.Lig takımı kazandıracağız. Ağrı 1970 Spor karşılaşması için yapacağımız organizasyonla maça gelecek olan taraftarlarımızın vereceği tribün desteği, sizlerin sahadaki mücadelenizle birlikte inşallah kazanan Malatya olacak, Yeşilyurt olacaktır. Bizlerde tribündeki yerimizi alarak bu tarihi maçta sizleri yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Moral ziyaretinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı ise, “ Sezon başından beri her türlü şart ve durumda yanımızda olarak bizlerden desteğini asla çekmeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a takımım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Pazar günü Trabzon'da oynayacağımız Ağrı 1970 Spor maçını kazanarak adımızı 3.Lige yazdırmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı büyük bir moral ve motivasyonla sürdürmekteyiz. Futbolcularımıza çok güveniyorum, çünkü onlar bizi bugüne kadar asla mahcup etmediler, pazar günkü maçta da aynı ruh ve kazanma isteğiyle mücadele ederek takımı 3.Lige taşıyacaklarına kalben inanıyorum. Sahada aslanlar gibi mücadele ederek bize yakışan bir sonuçla hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Sahada mücadele eden, özveride bulunan, gayret gösteren her zaman kazanır, takım olarak varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız ve kazanan taraf olmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Malatya futboluna yıllar sonra 3.Lig takımı kazandırmak için çok ciddi bir şekilde bu maça hazırlanıyoruz. Bizler sahada elimizden geleni yapacağız, maça gelecek olan taraftarlarımızın da destekleriyle inşallah Ağrı 1970 Spor takımı mağlup ederek 3.Lig hedefini gerçeğe dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Futbolcular adına söz alan Yeşilyurt Belediyespor Kaptanı Yunus Emre Eserdi de, “ Ağrı 1970 Spor maçına çok güzel bir ortamda hazırlanıyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve destekleriyle bize moral aşılayan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın şahsında Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyoruz. İnşallah Ağrı 1970 Spor maçını kazanacağız ve 3.Lig kupasını Malatya'ya getireceğiz. Takım olarak buna inandık ve kenetlendik” diye konuştu.