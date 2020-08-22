Çınar'dan Yeşilyurt Belediyespor kampına ziyaret

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ankara'da kampa giren Yeşilyurt Belediyespor'un teknik heyeti ve futbolcularına moral ziyaretinde bulundu.

2020-2021 futbol sezonunda TFF.3.Liginde mücadele edecek olan Yeşilyurt Belediyespor'un Ankara Kızılcahamam'da sürdürdüğü kampı ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kulüp Yöneticileri ve Teknik Direktör Alaattin Gülerce'den devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“Her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağız”

Turuncu-Yeşilli takıma yeni sezon için başarı dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeni sezon hazırlıklarını havası ve iklimiyle çok güzel bir atmosfere sahip Ankara'nın güzel ilçesi Kızılcahamam'da sürdüren Yeşilyurt Belediyespor'umuzu ziyaret ederek, teknik heyetimize ve futbolcularımıza yeni sezon için başarı dileklerimizi paylaştık. Takımda moral ve motivasyonun yüksek olması bizleri mutlu etmiştir. Kadroya yeni katılan futbolcularla birlikte gücüne güç katan takımımızın yeni sezonda isminden söz ettireceğine yürekten inanıyorum. Yeşilyurt'umuzda spor kültürünün oluşması, alt yapı ve tesisleşme açısından daha güzel şartların hayata geçmesi ve gençlere yatırım yapmayı öncelik haline getiren bir belediye olarak, futbol takımımızın her zaman olduğu gibi yine yanında olup, desteklerimizi sürdürmekteyiz. Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Başarılı bir kamp döneminin ardından takımımızın yeni sezona hazır bir şekilde girip, alacağı başarılı sonuçlarla Malatyalıların yüzünü güldüreceğine yürekten inanıyorum. Takımımızın belirlediği hedeflere ulaşması açısından elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Kampın ilk günleri olmasına rağmen takımda oluşan birliktelik havası, dayanışma ruhu ve inanç bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. İnşallah kurulan nitelikli ve güçlü kadroyla birlikte takımımız bu yıl üst sıralarda yerini alıp, kentimizi başarıyla temsil edecektir. Yeşilyurt Belediyesi olarak takımımızın daha güzel sonuçlar elde etmesi ve kentimizi başarıyla temsil etmesi noktasında her türlü desteği veriyoruz. Turuncu-yeşilli takımımızın teknik heyeti ile futbolcularına başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, teknik heyet ve futbolcularla bir süre daha sohbet ettikten sonra Kızılcahamam kampından ayrıldı.