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Cinayete kurban giden anne kız toprağa verildi

Malatya’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın ile annesi toprağa verildi.

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın ile annesi toprağa verildi.


Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde dün boşanma aşamasındaki eşi Ümit G. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonrasında hayatlarını kaybeden Sibel G. ile annesi Ayşe Fatma Yıldırım Battalgazi İlçesi'nde toprağa verildi.


Malatya Adli Tıp Kurumu'nda öğlen saatlerinde cenazeleri alınarak Battalgazi ilçesine getirilen anne kız Kemerköprü mahallesinde defnedildi.


Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra yakalanan Ümit G.'nin ise Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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