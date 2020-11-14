İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cips paketinde esrar nakliyatı

Malatya’da bir yolcu otobüsünde, 2 cips paketi ve bir meyve suyu kutusunun içine zulalanmış halde 1 kilo esrar ele geçirildi.

Malatya'da bir yolcu otobüsünde, 2 cips paketi ve bir meyve suyu kutusunun içine zulalanmış halde 1 kilo esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan yol uygulamasında doğu illerinden batı illerine giden bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.


Yapılan aramada, otobüsün rafında bulunan bir poşet içerisinde 2 cips paketi ve bir meyve suyu kutusunun içine zulalanmış halde ve folyoya sarılı vaziyette toplam 1 kilo esrar ele geçirildi.


Konu ile ilgili şüpheli S.İ hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.