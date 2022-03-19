Çıraklıkla başladı, 27 kişiye istihdam sağladı

Malatya'da çırak olarak işe başladığı sanayide, oto bakım servisini faaliyete geçiren Muzaffer usta 27 kişiye istihdam sağlıyor.

1986 yılında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir oto bakım servisinde çırak olarak işe başlayan 48 yaşındaki Muzaffer Boyraz, yıllar önce çırak olarak girdiği sanayide 27 kişiye istihdam sağlayan kendi işyerini açtı.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören 60 öğrenciye de işletmesinde kucak açan Muzaffer usta bir yandan istihdama katkı sunarken, diğer taraftan da geleceğin ustalarını yetiştiriyor.

Sektörde 36 yılı geride bıraktığını belirten Muzaffer Boyraz, ”1986 yılında sanayiye başladım çırak olarak 1988 yılında çıraklık okuluna gittim. Çıraklık okulunda çıraklık eğitim kurslarını aldım. Kalfalık, ustalık ve usta eğiticilik belgelerimi aldım. 2003 yılında ortaklık bir iş yeri açtım ve 2009 yılına kadar devam ettim. 2009 yılından bugüne kadar da kendi işletmemi çalıştırıyorum. Yanımda 27 kişi çalışanım var “dedi.

İşletmede meslek lisesi öğrencilerinin de yetiştirilmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden Boyraz, ”Çıraklık okulundan aldığım 4 arkadaşım ve sanat okulunda aldığım 3 arkadaşı yetiştirmek için bunlarla mücadele veriyorum. İstek olduktan sonra sürekli stajyer almaya hazırım ve alıyorum da. 2009'dan buna yana yaklaşık 60 tane stajyer aldım. Ama yetiştiremedik. Buna ailelere izin vermiyor. Ama bunların bu meslekte öğrenmelerine ve sonrasında yetiştirilmeleri için elimden gelen çabayı göstermeye hazırım. Öğrenciler çıraklık okulunu bitirdikten sonra ve bizlerin yanında yetiştikçe mesleği güzel bir şekilde öğrenmeye gayret ediyorlar. Daha sonrasında ise iş hayatı kolay bir şekilde açılabiliyor“ ifadelerini kullandı.

Sektörde çırak yetiştirmenin zorluğunu da değinen Boyraz, ”Çırak yetiştirmekte bazen zorlanabiliyoruz. Çünkü çocuklar sadece okul okumak için geliyor. İşi öğrenmek için değil. Biz elimizden geldiği kadar işi öğrenmek için gelen arkadaşlarımızı daha çok tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi aynı zamanda işletmede eğitim alan Talha Kaya ise, “Hafta sonları okula gidiyorum. Hafta için de sanayide meslek öğreniyorum. İlerde ustalık belgesini alacağım. Eğitimi mi de aldıktan ve usta olduktan sonra ilerde bende bir dükkan açmayı ve yanımda eleman çalıştırmayı düşünüyorum“ sözlerini kaydetti.

Meslek liselerinin önemine vurgu yaparak ailelere çocuklarını meslek liselerine göndermeleri çağrısında bulunan Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim de, “Muzaffer ustamız bizden usta öğreticilik belgesi aldı. Aldıktan sonra kendisi iş yerini açtı. İş yerini açmasıyla birlikte okuldan kendi iş yerine çırak aldı. Çırakları da okulumuz kaydetti. Kaydettiği öğrencilerin hastalık sigortası ve meslek hastalıkları iş kazası sigortası okulumuz tarafından yapılıyor. Aynı zamanda iş yeri sahibine de devlet desteği olarak kendisine 9,10,11'inci sınıflar için asgari ücretin yüzde 30'u bin 276 TL para ödeniyor. Hem kendi mesleklerini öğreniyorlar. Haftanın bir günü okula geliyorlar. Pratik eğitimi de iş yerinde alıyorlar. Haftanın 4-5 günü Muzaffer ustamızın yanında çalışarak kendi mesleklerini öğrenmeye çalışıyorlar. Buradan ailelere sesleniyoruz. Çocuklarınız kesinlikle bir meslek sahibi olsunlar. Çocuklar meslek sahibi oldukları zaman altın bilezik kollarına takılmış oluyor ve ilerde kendileri de işyeri sahibi olmuş oluyorlar“ diye konuştu.