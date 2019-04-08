Çırmıktı cazibe merkezi olacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mollakasım Mahallesi sakinleri ve esnafları ziyaret ederek, Çırmıktı ve Gündüzbey'in ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacak yeni projeler hakkında bilgiler paylaştı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra 05 Nisan 2019 tarihi itibariyle İl Seçim Kurulundan mazbatasını alarak görevine resmen başlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bir yandan yeni dönem yapılanmasıyla ilgili çalışmalara ağırlık verirken diğer taraftan ilçe genelinde devam eden saha çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor.

Yoğun geçen seçim döneminin ardından vatandaşların teveccühlerine layık olabilmek adına yoğun iş ve çalışma temposuna devam ettiklerini belirten Çınar, ilçe sakinleriyle el ele vererek geleceğin Yeşilyurt'unu inşa etmek için bütün alanlardaki hizmetleri dört koldan sürdürdüklerini söyledi.

Yeşilyurt'u geleceğe taşıyacak projeleri ve yatırımları hayata geçirirken bundan önceki beş yılda olduğu gibi yine vatandaşların ve esnafların görüşlerine başvuracaklarını ifade eden Başkan Çınar, “31 Mart seçimlerinden sonra mazbatamızı aldık ve görevimize resmen başladık. Bize verilen bu görevi daha önce de olduğu gibi layıkıyla yerine getirme gayreti içinde olacağız. Bugüne kadar yatığımız tüm hizmetler göz önündedir ve yapılanlar aynı şekilde yapacaklarımızın teminatı olacaktır. Her zaman olduğu gibi yine sahadayız ve hemşehrilerimizle bir aradayız. Esnaflarımıza hayırlı işler, vatandaşlarımıza güzel bir hafta diliyorum. Mollakasım Mahallemizde gerek saha çalışmaları gerekse de üst tarafta ki Hıroğlu mahallemizdeki Tarihi Evlerimizin restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Kadim bir medeniyete sahip Çırmıktımızın sosyal dokusunu güçlendirecek, turizm yerlerini ön plana çıkartacak, o muhteşem yemeklerini gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaştırmak için çok ciddi yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz. Restorasyonu devam eden Tarihi Konaklarımızdan bir tanesini yöresel yemek satış noktası yaparak yerli ve yabancı turistler ile gezginlere tadına doyulmaz yemeklerimizin tanıtımını yapacağız, bu durumda hem ekonomiye hem de ilçemizin tanıtımına önemli kazanımlar sağlayacak.3.Millet Kıraathanemizin yanı sıra buraya Butik Otel'de kazandıracağız. Tarihi Kebir Camimizi restore ettirdik, meydana çok güzel bir saat kulesi yerleştirdik. Meydan düzenlemesi, alt ve üst yapı yatırımlarımızla bu bölgemizin eşsiz güzelliklerini ön plana çıkarmaya özen göstermekteyiz. Bununla birlikte Yeşilyurt'u Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun hale getirmek adına vaatlerimiz arasında yer alan ‘Lezzet Vadisi' ile ‘Yeşilyurt Kent Tasarım' projelerimizle bu bölgemizin geçmişten gelen tarihsel ve kültürel değerlerini gözler önüne sereceğiz. ‘Lezzet Vadisi' ile kahvaltılıklarımızı, tava ve sulu yemeklerimizin tanıtımını yapacak organizasyonlara ağırlık verirken, Kebir Camimizin ön kısmından başlayan kanal boyunca rekreaktif gezinti alanları sağlayacak olan ‘Yeşilyurt Kent Tasarım' proje ile de hemşehrilerimize, eşsiz güzellikte mekanlar kazandıracağız. Hem bu projelerimiz hem de diğer yatırımlarımızla Çırmıktı bir cazibe merkezi haline gelecektir. Gündüzbey ile buradaki mahalleleri entegre ederek bu bölgeyi topyekün kalkındıracağız. Yeni dönem projelerimiz arasında yer alan ‘Gündüzbey Katlı Otopark' ile bu bölgenin trafik yükünü hafifleteceğiz. Yeşilyurt'u geleceğe taşıyacak projelerimizi halkımızın destekleriyle hayata geçireceğiz ve gelecek nesillere daha huzurlu, müreffeh ve mutlu bir Yeşilyurt emanet edeceğiz inşallah. Sabah saatlerinde gönül kapılarını bize açan, hoş sohbetleriyle kalplerimizi aydınlatıp çalışma isteğimizi artıran değerli hemşehrilerimize şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Halkımızın hizmetkarı olmak bizim adımıza onur ve şereftir” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra mahalle sakinlerine yönelik meslek edindirme kursları, sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerinin verildiği Çırmıktı Yeşilkonak ile Hayır Çarşısını ziyaret ederek devam eden hizmetler hakkında detaylı bilgiler aldı.