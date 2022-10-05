Çoban yetiştiriciliği için kurs

Malatya'da 10. sürü yönetimi elemanı (çobanlık ) kursu eğitim programının açılışı düzenlendi. Çobanlık kursu eğitim programının açılışına, Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Ziraat Mühendisi (Zootekni) Eğitmeni Hasan Hikmet Topçu, proje teknik elemanları, kursiyerler ve yetiştiriciler katıldı. Birlik binasında düzenlenen eğitimin açılış programında konuşan Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın, çaban bulmakta zorluk çektiklerini vurguladı. Akın, “Bugün 10. sürü yönetim elemanı ( çobanlık ) kursumuzu açmış bulunmaktayız. Buradaki 104 saatlik eğitim programımız sonunda sizlere sürü yönetim elemanı kursu sertifikaları verilecek. Ülkemizde çobanlık bulmakta zorluk yaşanıyor. Çobanların sosyal güvenlik sorunları ve diğer refah problemleri sebebi ile bu meslekte kalifiye çoban bulmakta zorluk çekiliyor. Bizlerde her platformda bu sorunları dile getirip çözümlerini tavsiye ediyoruz. Bu arada devletimize, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, çobanların desteklemesini 2 katına çıkardığı için teşekkür ederiz. Kursta katkıları olan Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi ve müdürümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziraat Mühendisi Eğitmeni Hasan Hikmet Topçu ise kursa katılanların bilerek mesleklerini yapacaklarını vurguladı. Topçu, “Bugün 10. Sürü yönetimi elemanı (çobanlık) Kursumuzu açtık. Kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Buradan aldığımız 104 saatlik eğitim ve kazanımlar sonucunda çobanlık mesleğini bilerek sahada uygulayacağız. Buda bizlere ilerleyen dönemlerde hayvancılık sektöründe performans ve verim artışları ile bizlere geri kazanımlar sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Kursa 14 kişi katılıyor.