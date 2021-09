Çobanlık kursunu bitirenlere sertifika

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından nitelikli çoban yetiştirmek amacıyla açılan “ Çobanlık” kursunu başarıyla tamamlayan kursiyere sertifikaları verildi.

Birlik binasında düzenlene sertifika töreninde konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, amaçlarının çobanlık yapan kişilerin daha iyi yaşam ortamı sağlamak ve sertifikanın vereceği teşviklerde faydalandırmak olduğunu ifade ederek, “Bizim amacımız burada hem işi yapan arkadaşlarımız hemde bu işe meyilli olan arkadaşlarımızı bir an önce bu fırsatlarda faydalanmaları. Özelikle çobanlık belgesi olanlara TKDK da ekstrada puan verildiği için bu arkadaşlarımızın buralardaki hibelerde faydalandırmak. Her zaman söylediğimiz gibi üretmemiz lazım. Her alanda üretime sahip çıkmamız gerekiyor. Sadece merkezi hükümet değil, yerel yönetimlerin, siyasetçilerin de STK'ların da bir birine destek çıkması gerekiyor yoksa sadece koltuk işgal etmiş oluruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardında kursa katılan 22 kursiyere sertifikaları verildi.