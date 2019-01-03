Çocuk ihmal ve istismarına karşı bilinçlendirme konferansı

Kent Konseyi Toplantı Salonunda düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi üyeleri ve konferanslarını vermek üzere Çocuk Gelişim Uzmanı Seçil Başpınar katıldı. Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, yaptıkları programlarla daha sağlıklı bir topluma ulaşmayı hedeflediklerini belirterek “Bu kapsamda çocuklarımıza da önem göstermeli, onları geleceğe hazırlamalıyız. Çocuklarımıza mahremiyet kavramını, kendini ifade etme ve koruma yollarını öğretmemiz gerekmektedir” ifadelerine yer verdi. Çocuk Gelişim Uzmanı Seçil Başpınar ise hukukta 18 yaşını doldurmamış herkesin çocuk sayıldığını ifade ederek, ihmal ve istismar tanımını şu şekilde yaptı:

“Çocuk istismarı Dünya Sağlık Örgütü tarafından çocuğun sağlığını, büyüme ve gelişmesini olumsuz olarak etkilemesine neden olan her türlü tutum ve davranış olarak tanımlamaktadır. İhmal ise istismara göre daha pasif bir olgu olup; çocuğun beslenme, barınma, sağlık, giyim, korunma ve gözetim gibi yaşamsal ihtiyaçlarının kendisine bakmakla yükümlü kişilerce karşılanmamasıdır."

İhmalin aktif ve pasif ihmal olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Başpınar, çocuğa fiziksel ya da duygusal, bilinçli ve isteyerek zarar verildiği taktirde aktif ihmal; bilgisizlik, olanaksızlık, ve umursamazlık gibi nedenlerle de pasif ihmalin oluşacağını belirtti. Çocuk ihmal ve istismarının fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik olmak üzere dörde ayrıldığını belirten Başpınar, fiziksel ihmalin pasif bir olgu olması olduğunu belirterek yapılması gereken şeylerin yapılmaması olarak tanımladı. Başpınar, ihmalin fiziksel göstergelerinin sürekli açlık belirtileri, normal kilonun altında olma, büyüyememe, uykusuz görünme olarak kendini göstereceğini dile getirdi. Başpınar, çocuk ihmalinin nedenlerini aile krizleri, iş kaybı, boşanma, ciddi bir hastalık, düzensiz ev hayatı, çocuğun evde kendine ait bir yerinin olmaması olarak belirterek, “Çocuğun istismar edildiğini öğrendiğinizde çocuğu istismar ortamından en kısa sürede uzaklaştırın, çocuğa yardım edin ve bildirimde bulunun” ifadelerine yer verdi.

Programın sonunda katılımcılar Çocuk Gelişim Uzmanı Seçil Başpınar'a konu ile ilgili sorular sorarak sunumlarından dolayı teşekkür etti.