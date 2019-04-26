Çocuk istismarına tepkiler sürüyor

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir çocuğun istismara uğramasının ardından tepkiler sürerken, Malatya ASRİAD Şube Başkanı Aziz Özel'de, “Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundayız” dedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Özel, “Dokunmayın miniklerimize dokunmayın genç fidanlarımıza sabrımız kalmadı, çocuk susar ama ben susmayacağım sen susmayacaksın biz susmayacağız” ifadelerine yer verdi. Dünyada çocuk bayramının kutlandığı tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Özel, ‘Yaşanan çocuk istismarı olayları bizleri derinden üzmektedir. İnsanlığımızdan utanmamıza sebep olmaktadır. Hiçbir din hiçbir ırk mezhep ve ülkede kısaca insanlıkta böyle bir vahşetin yeri yoktur. Bebeklerin çocukların yaşadığı tacize tecavüze cinayete varan vahşete gereken ceza verilmelidir. Tüm milletimize, yüce meclisimize, Adalet Bakanlığımıza çağrıda bulunuyorum. Gereken ehemmiyet gösterilmeli ve cezai yaptırımlar uygulanmalıdır” şeklinde konuştu.

Çocuklara kanunlar ile özel bir dokunulmazlık sağlanılması gerektiğini dile getiren Özel, “Onlara dokunacak kişi, bu vahşetin cezasını bilmeli dokunulmazlıktan korkmalıdır. Daha kaç can yanacak, kaç çocuk ölecek, kaç aile çocukları ile birlikte mahvolacak, artık yeter sizlerde dur deyin bu vahşete" diye konuştu.