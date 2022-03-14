Çocuk yaşta fotoğraf çekmeyi öğreniyorlar

Hayata Değer Kat Projesi kapsamında Malatya'da fotoğrafçılık eğitimleri devam ediyor. Çocuk yaşta fotoğraf çekmeyi öğrenen öğrenciler, eğitimler ile daha güzel fotoğraf çekecekler.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen Hayata Değer Kat Projesi kapsamında fotoğrafçılık, drone kullanımı, bilgisayar işletmenliği, kısa film gibi birçok alanda eğitimler veriliyor. Bu eğitimler çocuklar ve gençler tarafından oldukça ilgi görüyor. Fotoğrafçılık eğitimine katılan gençler de bu işten oldukça memnun.

Eğitimler Yeşilyurt Milli Egemenlik Ortaokulunda gerçekleştiriliyor. Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün desteğiyle açılan fotoğraf kurslarında çocuklar güzel fotoğraf çekmenin ipuçlarını öğreniyorlar.

Fotoğraf Eğitmeni Yılmaz Konuk tarafından gerçekleştirilen eğitimlere bu hafta Fotoğraf Sanatçısı Faik Yılmaz davet edildi. Faik Yılmaz, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekmiş olduğu fotoğraflarını çocuklarla paylaştı ve sohbet etti.

Eğitimlere katılan Malatya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Haluk Teber, çocukları böyle bir amaç için bir arada görmekten çok memnuniyet duyduklarını belirtti.

“İlk defa bir fotoğraf sanatçısıyla tanışıyorum”

Fotoğraf eğitimlerine katılan 6.sınıf öğrencisi Elvan Kaya, “Fotoğraf çekmeyi seviyorum. Çünkü bana iyi geliyor ve rahatlatıyor. Bugün ilk defa bir fotoğraf sanatçısını bu kadar yakından gördüm, onunla tanıştım ve çok heyecanlandım. Onun çok güzel fotoğraflarını izleme şansımız oldu. Bu projeyi hazırlayanlara ve yürütenlere çok ama çok teşekkür ediyorum” diyerek duygu ve düşüncelerini ifade etti.