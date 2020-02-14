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Çocuklar leğenle kayarak karın keyfini çıkardı

Malatya’da kırsal kesimde yaşayan çocuklar, karın keyfini naylon leğen ile kayarak çıkardı.

Malatya'da kırsal kesimde yaşayan çocuklar, karın keyfini naylon leğen ile kayarak çıkardı.


Malatya'nın Arguvan ilçesinde naylon leğen gibi malzemelerle kayan çocuklar, karın keyfini çıkardı. İlçede gece, araç trafiği olmadığı zaman kayan çocuk ve gençler, uzun süreden sonra yağan karın sevincini yaşadı.


Naylon leğen ile kayan gençlerden Can Çopur, kış mevsiminin olmazsa olmazlarından birisinin kar ve kayak olduğunu belirterek, “Burada arkadaşlarla eğlenme imkanını bulduk ve karın keyfini çıkardık” dedi.

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