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Çocuklar, Malatya'nın tarihi ve kültürel yapısını boyayacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından kültür yayınları arasına iki yeni eser daha kazandırıldı.


Büyükşehir Belediyesi Malatya Sanat Merkezi (MABESEM) öğretmenlerinden Sevilay Güvercin ‘Malatya'yı Geziyoruz', Şükran Tatar ‘Şehrim Renklerim' isimli boyama kitapları hazırladılar. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı, kültürel yayınlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Yayınlar Şube Müdürlüğü olarak çıkarmış olduğumuz yayınlara iki eser daha eklemiş bulunmaktayız. Özellikle dünyamızı çepeçevre kuşatan pandemi süreci çerçevesinde çocuklarımızın evde kalması göz önünde bulundurularak Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) öğretmenlerimiz tarafından ‘Şehrim Renklerim', ‘Malatya'yı Geziyoruz' isimli iki boyama kitabımız çıktı. Bu boyama kitapları ile birlikte amacımız ev ortamında bulunan çocuklarımıza şehrin kültürel yapısının tanıtımını sağlamaktır. Bu anlamda bizlere her zaman desteklerini veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



”Malatya'nın tarihi ve kültürel yapısını çocuklar boyayacak”


Malatya'yı Geziyoruz kitabının çizeri Sevilay Güvercin de , ‘Malatya'yı Geziyoruz' boyama kitabındaki temel amaçlarının Malatya'nın tarihi ve kültürel yapısını çocukların boyayarak duygu ve düşüncelerini yansıtmalarını sağlamak olduğuna dikkat çekip, “ Ayrıca, boyama kitabının sonunda çocukların eğlenerek çözebilecekleri bulmacalara yer verildi. Kitabın basılmasında desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a, Kültür Daire Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.



“Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürler ediyorum”


Şehrim Renklerim kitabının çizeri Şükran Tatar ise, “Pandemi süreci boyunca evde kalma zamanını daha iyi değerlendirmeleri adına çocuklarımızın hem kentin tarihi hem de kültürel dokusunu ayrıca huzur evleri, barınaklar ve bizim değerler eğitimi dediğimiz başlıklar altında anlayabilecekleri şekilde pedagojik formasyona uygun tasarladığımız boyama kitabını çocuklarımıza sunuyoruz. Bizlere her daim yapmış olduğumuz kültürel çalışmalarda destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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