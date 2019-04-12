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Çocuklar Niloya ile eğlendi

Malatya Park AVM, sevilen çizgi film karakteri Niloya’yı miniklerle buluşturdu.

Malatya Park AVM, sevilen çizgi film karakteri Niloya'yı miniklerle buluşturdu.


Çocukların severek takip ettiği çizgi film karakteri Niloya arkadaşı Tospik ile Malatya Park'ta hayranlarıyla bir araya geldi. Niloya ve arkadaşı Tospik çocuklar ile birlikte hem şarkılarını seslendirdi hem de eğitici hikayeleri ile miniklere unutamayacakları bir gün yaşattı.


Niloya'ya yoğun ilgi gösteren Malatyalı çocuklar, bu anı cep telefonları ile kaydetti.

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