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Çocuklar satranç turnuvasında ter döktü

Malatya’da düzenlenen satranç turnuvasında çocukla ter döktü.

Malatya'da düzenlenen satranç turnuvasında çocukla ter döktü. Dereceye giren sporculara kupa verildi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü nedeniyle Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası düzenlendi. İki gün süren turnuva sonunda düzenlenen kupa törenine, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesis Amiri Yalçın Aydın, hakem, antrenörler ile veliler katıldı.


Dereceye girip kupa alan sporcular şöyle oluştu:


"8 yaş ve altı: 1. Kürşat Coşkun, 2.Ahmet Tarık Çiftçi, 3. Yusuf Selim Çiftçi, 10 yaş ve altı:1. Renas Yapıcı, 2. Umay Büyüktuncel, 3. Hatice Elif Özelçi, 14 yaş ve altı: 1. Zafer Coşkun Tuna, 2. Efe Yaman Güreşçi, 3. Metehan Gedik, Açık kategori: 1. Arda Çapraz, 2. Heval Yapıcı, 3. Eymen Akbayır.”

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