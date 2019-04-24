Çocuklar Şemsiye sokakta bayramlarını coşku ile kutladı

Battalgazi Belediyesi tarafından TBMM'nin 99. kuruluş yıl dönümü İle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kutlama etkinliği, Şemsiye Sokak'ta gerçekleştirildi. Etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte başlayan programın açılış konuşmasını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder adına Hacı İbrahim Işık İlkokulu öğrencilerinden Yusuf Genç yaptı. Genç, 23 Nisan'ın dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu ifade ederek “Bayrağımıza ve hürriyetimize kast eden düşmanlar, milletimizi tarih sahnesinden silmek istemişlerdir. Bayrağımız ve hürriyetimiz için, genç yaşta kadın, çocuk herkes omuz omuza vererek düşmanlara karşı destansı bir mücadele vermiştir. Bugün de olsa aynı şeyi yaparız. Geleceğimizin teminatı siz çocuklar, biliyoruz ki bize emanet edilen bu güzel topraklara her zaman sahip çıkacaksınız. Sözlerime son verirken savaşın olmadığı, barışın hüküm sürdüğü, çocukların hep güldüğü bir dünyada yaşayabilmek temennisi ile hepinizi sevgi ile kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, “Dün ülkemize musallat olan, ülke bütünlüğüne kast eden dışarıdan şer güçler olduğu gibi, içerde de şer güçler oldular. Dün atalarımız buna izin vermedi. Ulus olarak Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimiz, tüm gazilerimiz, bu ülkeyi korumak, kollamak ve bu ülkede yaşamanın faturasını vererek Türkiye Cumhuriyeti'ni ve ülkemize bu toprakları kazandırdılar. Ve o gün farklı yönetim şekilleri sergilenirken, o gün meclisimiz 23 Nisan 1920'de kurulmuş oldu. O gün bu ülke için mücadele veren insanlar, kendilerini yönetecek milletvekillerini seçtiler. Kendileri söz sahibi oldular ve 4 koldan düşmanı bu topraklar üzerinden kovarak, yeri geldiğinde denize döktüler, yeri geldiğinde bedel ödeyerek bu toprakları bize emanet ettiler. O emaneti alanlar, belki emanetleri bizlere verdiler. Biz çocuklarımıza veriyoruz ve bunu bayram olarak onların kutlamasını istiyoruz. İnşallah almış olduğumuz tam bağımsız, milli ve manevi değerlerine bağlı, gerek ekonomik olarak, gerek askeri olarak, gerek medya olarak her yönü ile bağımsız olan ülkemizi, yarınlara bağımsız bir şekilde ulaştırma adına elimizden gelen çabayı, gayreti bizler bugün sarf edeceğiz. O emaneti, bu yavrularımıza vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Güder konuşmasın şöyle sürdürdü:

“Bu yavrularımızda almış oldukları emanetleri, ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz. Ellerinden gelen her şeyi, canları pahasına bu vatanı koruyarak ileriye ulaştıracaklar. Dün olduğu gibi bugün de ülkemizi zora sokmaya çalışan şer güçler, istila etmeye çalışan ülkemizin dışında düşmanlarımızı hepiniz biliyorsunuz ki mevcutlar. İçeride ki yandaşları ile, yardakçıları ile, bu ülkeye kast etmeye çalışıyorlar. Ama biz birlik ve beraberlik içerisinde, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile, Türkiye ittifakını kurarak, Türkiye ittifakına sahip çıkarak, bize emanet edilen bu vatanı, canımız pahasına koruyarak inşallah çocuklarımıza bu emaneti en güzel, en sağlıklı bir şekilde ulaştırarak, ileriye dönük bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşaması için elimizden gelen çabayı, gayreti sarf edeceğiz.”

Yapılan konuşmaların ardından Derme İlkokulu, Selçuk İlkokulu, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Battalgazi Anaokulu ve Hacı İbrahim Işık İlkokulu öğrencileri, birbirinden güzel gösterilerini sergiledi. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlama etkinliklerinde çuval yarışı, yumurta yarışı ve halat çekme yarışı yapılırken, bayramlarını doyasıya kutlayan çocuklara yapboz, boyama kitabı, Türk bayrağı ve pamuk şekeri hediye edildi.