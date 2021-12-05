Çocuklara geleneksel oyunlar gösterisi

Malatya'nın Darende İlçesi'nde geleneksel oyunlar sergilenerek çocuklar eğlendirildi.

Kukla sanatçısı Darende ilçesi doğumlu Korhan Tucdan ve Yardımcısı Salih Görkem çocuklara yönelik gösteri düzenlediler.

Kukla ve Hacivat Karagöz oyunlarının sergilendiği gösteriler ile çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Geleneksel oyunlar sergilenerek çocukları eğlendirmenin yanı sıra, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları hatırlatmak olduğu da vurgulandı.