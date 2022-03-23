Çocuklara güvenli internet kullanımı eğitimi

Malatya'da, anaokulu öğrencilerine güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince SİBERAY programı çerçevesinde Fatma Aliye Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “44 Güven Çocuk İs Başında eTwinning projesi” kapsamında anaokulu öğrencilerine “Güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı” konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Belli bir program çerçevesinde başka okullarda da “44 Güven Çocuk İs Başında etwinning projesi” kapsamında “Güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı” konularında eğitim faaliyetinin devam edeceği kaydedildi.