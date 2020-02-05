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Çocuklara karne hediyesi, ücretsiz tiyatro

Malatya’da çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz ‘Şirinler Tiyatrosu’ etkinliği düzenlenecek.

Malatya'da çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz ‘Şirinler Tiyatrosu' etkinliği düzenlenecek.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilere hem karne hediyesi vermek hem de deprem nedeniyle moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla, ‘Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' sinema etkinliğinden sonra ‘Şirinler Tiyatrosu' etkinliğiyle karne hediyesini ikiye çıkardı. Curcuna Tiyatro ekibi oyuncuları tarafından sahnelenecek ‘Şirinler Tiyatro' oyununun ücretsiz biletlerinin dağıtımına, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Millet Kıraathaneleri, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri ile Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binalarında başlandı. Başkan Çınar, “Çocuklarımızla bu seferde tiyatro etkinliğinde buluşacağız. 9 Şubat 2020 Pazar günü Sabancı Kültür Merkezinde 5-10 yaş aralığındaki öğrencilerimize yönelik düzenlenecek ‘Şirinler Tiyatrosu' etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Saat 11:00, 14:00 ve 16:00'da üç ayrı seans halinde miniklerle buluşacak olan tiyatro etkinliğimizde neşeli ve güzel anlar yaşayacağız. Bütün çocuklarımızı Curcuna Tiyatro ekibi tarafından sahnelenecek oyunumuza bekliyoruz. Güzel bir hafta sonu yaşamak isteyen çocuklarımız ücretsiz biletlerini Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilçemizin farklı noktalarında hizmet veren kültür, sanat ve gençlik merkezlerimizden alabilirler. Sanatsal ve kültürel aktivitelerle çocuklarımızın gelişim süreçlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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