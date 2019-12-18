Çocuklardan tiyatroya ilgi

Anadolu Sanat Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen ‘Bremen Mızıkacıları' isimli tiyatro gösterisi çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Malatya Battalgazi Belediyesi sosyal faaliyetleri kapsamında çocuklar için özel bir tiyatro gösterisi düzenledi. Battalgazi Belediyesi konferans salonunda sergilenen tiyatro gösterisine Karababa, Fırıncı, Ali Fevzi Ağan ve Orduzu Elmasuyu İlkokulu öğrencileri katıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de çocukların keyifli anlarına eşlik etti. Tiyatro gösterisi öncesi bir konuşma gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hizmet Belediyeciliğinin yanında Sosyal Belediyecilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bir organizasyona imza attık. Daha öncesinde Sosyal Yaşam Merkezimizde ‘Bir Kulaçta Sen At' projesi ile kırsalda yaşayan çocuklarımızı havuz ile buluşturduk. Siz değerli evlatlarımızı tiyatro ile buluşturma adına bugün Kültür Müdürlüğümüz böyle bir organizasyonu gerçekleştirdi. Amacımız geleceğimiz olan siz değerli evlatlarımızı ve çocuklarımızı, geleceğe daha emin adımlarla, daha güzel bir şekilde hazırlama adına çalışmalar yapmak. Belediyeler olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız bilinçli olsunlar, ne yaptıklarının farkında olsunlar, kendinden emin bilinçli bir şekilde geleceğe yön vermeye çalışsınlar. Bu çalışmayı yaparken özellikle kırsal alanda bulunan çocuklarımızı bu tür sanatsal etkinliklere mahrum bırakmamak birinci önceliğimiz. Bölgeler arası adaletsiz gelir dağılımını ve kültürel farklılıkları ortadan kaldırmak istiyoruz. Bugün yaptığımız gibi bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Öğretmenlerimiz ve Okul Aile Birliği başkanlarımız olmak üzere öğrencilerimizle Belediyemizde güzel bir vakit geçirmesini diliyorum” dedi.

Kazım Doğan'ın uyarlayıp yönettiği Breman Mızıkacıları isimli oyunda; Sahiplerinin kendilerine olan kötü tutumundan dolayı evden kaçan bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horozun Bremen'e gidip orada müzisyenlik yapma düşleri komedi ile birleştirilerek sergilendi. Oyun, çocukların yüzünü güldürürken, aynı zamanda çocuklara hayvan sevgisi tiyatroyla anlatıldı.