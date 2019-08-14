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Çocukları gösterilmeyince silahla kendini yaraladı

Malatya’da çocukları gösterilmediği öne sürülen bir baba, silahla kendini yaraladı.

Malatya'da çocukları gösterilmediği öne sürülen bir baba, silahla kendini yaraladı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; eşinden ayrı yaşayan 26 yaşındaki Latif K., eşinin ikamet ettiği Mehmet Yavuz Caddesine giderek çocuklarını görmek istediğini söyledi. Eşinin çocuklarını göstermemesi üzerine sinirlenen Latif K., yanında getirdiği kurusıkıdan bozma silahla kafasına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Latif K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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