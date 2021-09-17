Çocukların ambulans merakı

Malatya'da ilk kez ambulansın içini gören öğrencilere içerideki ekipmanlarla ilgili bilgiler de verildi.

Niyazi Mısri İlkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinin ambulansların içini görmediklerini ve merak ettiklerini söylemesi üzerine harekete geçen okul yönetimi, Malatya 112 Komuta Merkezi ile temas kurdu. Yapılan girişimin üzerine okula getirilen ambulansı yakından görme şansı yakalayan öğrencilere içerisindeki ekipmanlar ve cihazlar tanıtıldı. 112 Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Anı Aslan ambulansın içinde bulunan ekipmanlar ve ekipmanların ne işe yaradıkları ile ilgili öğrencilere anlatarak, merak ettiği sorulara da cevap verdi.

Ambulansın içerisine de giren öğrenciler, anlatılanları ise ilgi ile dinledi.