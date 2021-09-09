Çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırma önerileri

Uzmanlar, çocukların okul sürecine kolay adaptasyon sağlaması için uyarıda bulundu.

Yaklaşık bir buçuk yıldır evde eğitime devam eden öğrenciler, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kaldı ve birçok akademik kayıp yaşadı. Bu nedenle okulun ilk zamanları derslere ve ortama alışmakta zorluk çekebiliyor.

Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Sağlam, yüz yüze eğitimde çocuklarda uyum sürecinin kolaylaştırılması için okulda öğretmenlerin, evde ise anne ve babaların çocuklara destek olması gerektiğini belirterek, “Bir buçuk yıl gibi zor bir sürecin sonunda okulla tanışmak çocuklarımız açısından son derece kritik ve önemli bir dönemeç. Bu süreç hem çocuklar açısından hem de aileler açısından önemli. Uzun bir süre okulda olmayan çocuklarımız açısından bu süreci kolaylaştırabilmek için öncelikle okuldaki eğitimcilerimizin, evde anne ve babanın bu konuda çocuklarımıza rehberlik etmesi, destek olması önemli. Çocukların okulda ilk günlerinin geçiş süreci olduğunu dikkate alarak, eğitimcilerimizin çocuğa bu konudaki yaklaşımları, onlara yeniden okula uyum süreçlerini kolaylaştırması açısından önemli” şeklinde konuştu.

“Panik yapmadan tedbir alması sağlanmalı”

Sağlam, ailelerin çocuklara okul heyecanını yaşatmak ve pandemi konusunda çocukları bilinçlendirmek gerektiğini ifade ederek, “Çocuklarımızın okuldaki etkinliklerde akademik beklentilerle beraber onların sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek etkileşimini olumlu yönde teşvik edecek süreçleri oluşturmak, Etkinlik alanları, ders içi düzenlemeler yapmak çocuklarımızın açısından bu geçiş sürecini kolaylaştıracaktır. Ailelerin evde çocukları okula hazırlaması, okulun heyecanını onlara yeniden yaşatması gerekir. Bir taraftan da Covid ile ilgili süreci, tedbirleri salgın sürecinin çocuklar üzerinde oluşturabilecek etkiler konusunda çocukları panik yapmadan tedbir alması konusunda bilinçlendirmek hem aileler hem de öğretmenlerimizin açısından önemli” şeklinde konuştu.

“Çocukların, akademik kaybını azaltmak için aileler ve eğitimciler işbirliği içerisinde olmalı”

Aileler ve eğitimciler olarak çocukların geçmiş dönemde yaşadığını eğitim kayıplarını telefi etmeye odaklanmak gerektiğini belirten Sağlam, “Özellikle ailelerimiz evde çocukların gün içerisindeki eğitim ve öğretim faaliyetleriyle, pandemi süreciyle ilgili tedbirler konusunda davranışlarını ölçmeye yönelik görüşmeler yapılmalı. Onlarla bu konuda konuşup onları yönlendirmeli. Ev içerisinde çocuklarımızı akademik yönden destekleyecek özellikle bir buçuk, iki yıl gibi bir süreçte okuldan uzak kalmış ve akademik olarak kayıp yaşamış çocuklarımızın bu kaybını azaltabilmek, telafi edebilmek için ailelerimizin ve eğitimcilerimizin işbirliği içerisinde olması önemli bir başka nokta. Çocuklarımız, eğitimcilerimiz ve aileler açısından yeni eğitim öğretim süreci başladı. Çocuklar bu süreci çok özlemişti. Sadece, anneler, babalar, eğitimciler değil herkes bu süreci dört gözle bekliyordu. O yüzden bunun hem tadını çıkaralım hem tedbirli olalım hem de çocuklarımızın geçmiş dönemde yaşadığı akademik kayıpları nasıl telafi edebiliriz. Bunun üzerine daha fazla odaklanalım” dedi.

“Özen gösterildiği takdirde okulları mümkün olduğunca uzun süre açık tutabiliriz”

Okul öncesi öğretmeni Mehmet Ali Kalyon, okulların uzun süre açık kalmasının, öğretmen, veli ve okulun işbirliği içerisinde olmasıyla mümkün olacağını belirterek, “Bir buçuk yıldır Covid ile geçen bir süre yaşadık. Her ne kadar uzaktan eğim yapıyor olsak da bu yüz yüze eğitim yerini tutmuyor. Özellikle küçük yaş gruplarında somut işlemler döneminde oldukları için olabildiğince yüz yüze eğitim vermemiz gerekiyor. Okulların açık olması için, veli, öğretmen okul işbirliğinin olması şart. Sosyal mesafe, maskeye uyum, velilerin giriş, çıkışlarda duruma özen göstermesi gerekiyor. Herkesin elinden gelen gayretle olabilecek bir şey. Bizler öğretmenler olarak çocuklarımıza göz kulak oluyoruz. Sosyal mesafeye, maskeye uymalarını sağlıyoruz. Özen gösterildiği takdirde okulları mümkün olduğunca uzun süre açık tutabiliriz” şeklinde konuştu.

Öğrenci velisi Dilek Dönmez, “Pandemi nedeniyle çocuklar iki yıldır okuldan uzak durdular. Her şey bizim elimizde, çocukların okula adaptasyonunu, motivasyonlarını yüksek tutmamız için onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapıp, tedbirleri alıp, çocuklarımızın uzun süre okula devam etmeleri en büyük temennimizdir” dedi.