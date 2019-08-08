Çocukların piknik sevinci

Çocukların heyecanına ortak olan Başkan Çınar, “Temel hedefimiz; çocuklarımıza yaşanabilir bir Yeşilyurt'u miras bırakmaktır” dedi.

Gedik Gençlik Merkezinde değerler eğitiminden, kültürel, bilimsel ve sportif aktivitelere kadar birçok farklı alanda kendilerini geliştirme imkanı bulan öğrenciler bu kez de şenlik tadında geçen piknikte gönüllerince stres attı. Gündüzbey Kapılık Mesire alanında gerçekleşen etkinlikte ki oyunlarda kendilerini göstermek için kıyasıya yarışan çocuklar kimi zaman heyecanlı ve bol kahkahalı eğlencelerle tüm senenin yorgunluğunu attı.

Oldukça keyifli ve neşeli anların yaşandığı piknikte halaylar çeken, çuval yarışı ve halat çekme oyunlarıyla yaz tatilinin keyfini çıkaran çocuklar, şarkılar söyleyip unutulmaz anlar yaşadı. Birbirleriyle kaynaşma ve sohbet etme imkanı bulan çocukları piknikte yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, neşeli anların yaşandığı aktiviteleri izleyerek çocuklara destek verdi.

Çocukların mutlu olduğu bir dünyada huzur ve güzelliklerin tam manasıyla yaşanacağını ifade eden Başkanı Çınar, “En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı ve destek sağlamaya devam ediyoruz. Gedik Gençlik Merkezimizde ki eğitim kurslarımıza katılan çocuklarımızın yoğun geçen ders döneminin ardından gönüllerince eğlenmeleri için onları pikniğe getirdik. Çocuklarımız bir yandan aktivitelerde eğlenirken diğer taraftan birbirleriyle olan dostluklarını ve arkadaşlarını güçlendiriyorlar. Bizlerde onların heyecanı ve mutluluklarına ortak olduk, çok güzel anlar yaşadık. Oyunlar oynayan, şarkılar söyleyen çocuklarımızın yaşadıkları heyecanı anlatmaya kelimeler yetmez. Onlardan geleceği dair hayallerini ve nasıl bir ilçede yaşamak istediklerini dinledim. Yeşilyurt, çocukların mutlu ve huzur içerisinde yaşadığı bir ilçedir. Hiç şüphe yok ki; çocuklarımız tebessüm ederse, dünya güler. Bizde çocuklarımızın huzurlu ve güzel ilçede yaşaması, geleceğe umutla bakması için bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve uyguladığımız sosyal sorumluluk projelerimizle bölgemizde marka ilçe olduk. Tek hedefimiz, yaşanabilir bir Yeşilyurt'u çocuklarımıza miras bırakmaktır” diye konuştu.