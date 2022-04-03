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Çocukların tiyatro oyunu ilgi gördü

Malatya’nın Darende İlçesi’nde öğrencilerin oynadığı ‘’Çalıkuşu’nun Kahramanları’’ adlı tiyatro oyunu ilgi gördü.

Malatya'nın Darende İlçesi'nde öğrencilerin oynadığı ‘'Çalıkuşu'nun Kahramanları'' adlı tiyatro oyunu ilgi gördü.


Hacı Hasan Başer Ortaokulu öğrencilerinin düzenlemiş olduğu ‘'Çalıkuşu'nun Kahramanları'' adlı tiyatro gösterisini, Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, okul yetkilileri, öğretmenler ve veliler izledi.


Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu, ‘'Çalıkuşu'nun Kahramanları'' adlı tiyatro gösterisini sunan öğrencileri tebrik ederek, “ Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.

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