Çöken istinat duvarı tehlike oluşturuyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'ndeki Malatya-Çelikhan Karayolunun Mihrap Sokak mevkiindeki çöküntü bölgedeki vatandaşları tedirgin ediyor. Aynı bölgede içme suyu borusunun da geçtiğini belirten vatandaşlar, çöküntünün devam etmesinin tehlikeye yol açacağını savunuyorlar.

Bölge sakinlerinden Mustafa Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde yolun istinat duvarının çöktüğünü söyleyerek, “Buranın altında şebeke suyunda ana boyu geçmektedir. Allah korusun burasının patlaması durumunda Gündüzbey'de ev kalmaz. Çünkü üzerinden de ağır tonajlı birçok araç geçmektedir. Yine devam eden yağmurlarla birlikte de buradaki çöküntüler devam ediyor. Burada bahçeleri olan arkadaşlarında zararı oluyor. Karayollarına gerekli taleplerimizi ilettik. Biran önce buradaki sorunun giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.