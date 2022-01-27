Çöken otoparkın çatısı karton gibi ikiye ayrıldı

Malatya'da kar kütlesine dayanamayan oto parkın çöken çatısı karton gibi iki ayrıldı.

Malatya'da yoğun kar yağışı sonrası kar kütlesine dayanamayan bir oto parkın çatısı çöktü. Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaralanan olmaz iken oto parkta ve park halinde bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çöken çatının altında kalan araçları bulundukları yerden çıkarmak için büyük uğraş veren işletme sahibi 30 bin TL zararlarının olduğunu belirterek olaya ilgisiz kaldıklarını ileri sürdüğü yetkililere teki gösterirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.