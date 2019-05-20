Çolak'tan bağış çağrısı

Çolak, Ramazan'ın açlık, yokluk ve kimsesizlikle sınanan ve Ümmete emanet olan yetimlerin sesinin duyulması gereken bir ay olduğunu ifade ederek, “Tokun, açın halinden anlaması için bir fırsat Ramazan. Varlıklar içinde yokluğu tanımaktır Ramazan. Kalabalıklar içerisindeyken kimsesizliği gidermektir Ramazan. Bugün Ramazan'ın 15'ini idrak ediyoruz. Bu kutsal ayın bereketlenmesi için hep beraber iyilikleri çoğaltalım. Kalan 15 günlük sürede hayırda yarışalım. Etrafımızda yaşayan yoksula, kimsesize ve yetime el uzatıp onların da şefkatin ve merhametin elini hissetmelerine yardımcı olalım Çünkü bizim insanca yaşamamızın yegane yolu başkalarının acılarına kulak vermektir. Ramazan ayı başkalarının derdini dert edinince, yoksulu, kimsesizi ve yetimi gözetince daha anlamlı olur. Ramazanın huzurunun tüm alemi kuşatması için zekatlarınızı, fitrelerinizi, fidye ve sadakalarınızı Yetimler Kervanı aracılığıyla vermek isterseniz biz Ramazan ayı boyunca ve her daim bağışlarınızı ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak için sizleri bekliyor olacağız” diye konuştu.