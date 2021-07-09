Covid-19 aşısı Malatya'da rağbet görüyor

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 100 bininci Covid-19 aşısı, Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk'e yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelede önemli yere sahip olan aşıda çalışmalar aralıksız sürüyor. Covid-19 aşısı Malatya'da vatandaşların ilgisini görüyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 100 bin kişiye aşılamaya yapıldı. 100 bininci Covid-19 aşısı, hastane Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk'e yapıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erdal Aktürk, vatandaşları aşı olmaya davet ederek, “3.doz aşımızı olduk. Biliyorsunuz, bakanlığımız sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üstüne 3.doz izni verdi. Bizde 3.doz aşımızı olduk. Aşılama çalışmalarında bu günün bizim için kritik bir önemi var. 100 bininci dozumuzu yaptık şuanda ama istediğimiz oranlar henüz şehrimizde oluşmuş değiş. 100'de 55'lerdeyiz. Aşılama oranında. Bu oranların daha fazla artmasını istiyoruz. Herkesin mutlaka aşı olması istiyoruz. Bizim hastanemizde 50 yaş üstünde hastalığın daha elzem geçtiği için bu yaş grubunda daha elzem olduğuna inanıyoruz. Herkesin aşı olmasını temenni ediyoruz. Şuanda randevumuzda herhangi bir sıkıntı yok isteyen istediği zaman randevu alabiliyor” diye konuştu.