Covid - 19 iyi örnekler üzerine toplantı programı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu video konferans programına katılarak, korona virüs salgını sürecinde Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu katılmış olduğu video konferansta, "24 Ocak 2020 tarihinde 6.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. Ardından farklı artçı depremler ve daha sonrada COVİD-19 salgını başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak, deprem ve pandemi sürecini birlikte yürütmeye çalıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın bizlere vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda korona virüs salgını ile mücadele noktasında aralıksız olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belediyemiz çalışanları ve vatandaşlarımızın sağlığını güvence altına almak amacı ile COVİD-19 salgını nedeni ile başlatmış olduğumuz önlem seferberliğin sonucunda 26 Haziran 2020 tarihinde TSE COVİD - 19 Güvenli Hizmet Belgesini alan ilk ve tek belediye olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘'Malatya bir tekstil kentidir'' ifadelerinden sonra Malatya'nın maske üretimi noktasında bir merkez haline getirilmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 13 firma ile mutabakat sağlayarak üretim yapılmasına zemin hazırladık. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız olarak kendi bünyemizde kurduğumuz maske üretim merkezimizde aylık 12 bin 500 adet maske üretimi yapılarak ücretsiz dağıtımını sağladık. İlimizdeki tüm sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarını sağladık. Korona virüs ile ilgili ilk bulguların ortaya çıkması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma araçlarımızda günlük dezenfekte edilmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. Şehir içindeki minibüsler, taksiler, servis araçları v.s rutin olarak dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları otobüs durakları, alış veriş merkezleri, ibadethaneler, havaalanı, otogar, tren istasyonu gibi tüm alanların dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Sokağa çıkmanın kısıtlı olduğu günlerde Büyükşehir Belediyemize ait MEGSAŞ Ekmek Fabrikamızda üretilen ekmekleri, talepte bulunan vatandaşlarımızın evlerine ulaştırdık.

Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler, ayrıca Valilik makamının aldığı kararlar doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması noktasında Belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Tüm toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması için gerekli tedbirleri alarak yolcu sayılarını azaltıp, sefer sayılarını artırdık.

Toplu olarak bulunulan alanlarda sosyal mesafenin korunması amacıyla zemin çizim çalışmaları yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin de dahil olduğu VEFA TİMLERİ ve kendi bünyemizde oluşturduğumuz destek ekipleri ile sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde evde kalan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladık. Salgınla mücadele noktasında tanıtım videoları hazırlayarak vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için sosyal medya hesaplarımızda yayınlayarak bilgiler vererek, duyurmaya çalıştık. Halen bu çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.