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Covid-19 kurallarına uyanlara teşekkür, uymayanlara ceza

Malatya’nın Darende ilçesinde, Covid-19 kurallarına uyanlara teşekkür edilip, uymayanlar ise ceza kesilip uyarıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Covid-19 kurallarına uyanlara teşekkür edilip, uymayanlar ise ceza kesilip uyarıldı. Darende'de yeni tip korona virüs denetimleri artırıldı.


Kaymakam Malik Çalışır'ın başkanlığında ilçe merkezinde pandemi ile mücadele denetimleri yapıldı. Denetimlere İlçe Emniyet Müdür Vekili Lütfi Bakoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ufuk Ali Kale, Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Mehmet Fatih Yılmaz ile diğer kurum amirleri katıldı. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımının önemini hatırlatan ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda jandarma sorumluluk bölgesindeki sokaklarda, fırın, kahvehane gibi umuma açık yerlerde ve D-300 karayolu üzerinde şehirlerarası otobüslerde denetim gerçekleştirdi.


Denetimlerde, Covid-19 kurallarına uyanlara teşekkür edilip, uymayanlar ise ceza kesilip uyarıldı.

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