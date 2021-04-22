Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza

Malatya'da bir günde polis tarafından 39 kişiye polis tarafından 35 bin 100 TL sokağa çıkma cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıktıkları tespit edilen 39 kişiye 900'er TL'den toplam 35 bin 100 TL ceza kesildi. Covid-19 kurallarına uymayan 17 işyeri ile bir toplu taşıma aracına da ceza uygulandı. Maske takmamaktan 3 kişiye 2 bin 700 TL ceza kesildi.

Bu arada, Covid-19 hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan 33 kişi ise yurda yerleştirildi.