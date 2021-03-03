Malatya'da, yeni tip korona virüs Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı. Bir ayda, polis tarafından bin 140 ceza tutanağı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından geçtiğimiz Şubat ayında Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı.

Geçen ay, sokağa çıkma, maske, yasak bölgede sigara içme, mesafe kurallarına uymayan toplam bin 140 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında ceza tutanağı düzenlendi.