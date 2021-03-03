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Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Malatya’da, yeni tip korona virüs Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı.

Malatya'da, yeni tip korona virüs Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı. Bir ayda, polis tarafından bin 140 ceza tutanağı düzenlendi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından geçtiğimiz Şubat ayında Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı.


Geçen ay, sokağa çıkma, maske, yasak bölgede sigara içme, mesafe kurallarına uymayan toplam bin 140 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında ceza tutanağı düzenlendi.

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