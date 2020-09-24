Covid-19 tedavisinde immun plazma tedavisi bilimsel olarak da doğrulandı

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı sonra Türkiye'de ilk kez Malatya'da uygulanmaya başlanan immun plazma tedavisi artık tüm ülkede uygulanıyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, şuana kadar Malatya ve buradan gönderilen plazmalar ile 500'den fazla hastaya immun plazma uygulandığını söyledi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı geçtiğimiz Nisan ayında Çin'den sonra ilk kez Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen immun plazma tedavisi olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.

Covid-19'u atlatan bir hastadan alınan immun plazmanın entübe olan 56 yaşındaki hastayı sağlığına kavuşturması ile başlanılan süreç, korona virüs tedavisi içinde umut oldu. Sağlık Bakanlığı'nın da onay vermesi ile Kızılay tarafından toplanan immun plazmalar artık Türkiye'nin birçok bölgesinde virüse karşı uygulanan tedavide önemli bir rol oynuyor.

İmmun plazma tedavisinin ilk olarak başarıyla uygulanmaya başlanıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde halen kullanılan yöntemle, birçok hasta şifa buluyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ilk kez yoğun bakımda entübe olan bir hastaya uyguladıkları bu tedavi ile başarılı bir sonuç aldıklarını dile getirdi. Sonrasında immun plazmanın tüm büyük hastane ve üniversite hastanelerinde de Covid-19 virüsüne karşı tedavinin bir parçası olarak uygulandığını ifade eden Kızılay, “Kızılay Türkiye genelinde plazmaları topluyor, bizde hastane olarak immun plazma tedavisini Nisan ayının başından bugüne kadar sürdürüyoruz.” dedi.

Hastanelerinde yer alan Aferez Merkezlerinin Türkiye'nin en büyük merkezi olduğunu da vurgulayan Kızılay, “İmmun plazmada şimdiye kadar 500'ü geçtik. Bir kısmını kendi hastanelerimizde bir kısmını talep olan hastanelere gönderdik. Bir kısmını Kızılay aracılığı ile bir kısmını da kendi hastanemiz ile karşı hastanenin resmi talebine karşılık gönderdik. Şimdiye kadar immun plazma Covid-19'a karşı önemli ölçüde tedaviye katkı oldu” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de immun plazma verilerine bakıldığında plazma verilen ve verilmeyen 2 bin hastanın sonuçlarının ele alındığında Covid-19 tedavisinde bu yöntemin faydalı tedavi metotları olarak bilimsel kayda geçtiğini dile getirdi.

Bundan sonraki süreçte immun plazmanın tedavi yöntemi olarak kullanacaklarını ifade eden Kızılay, “Yalnız şöyle bir düşünce değişikli oldu. En başlarda hastalarda hep en son tedavi olarak kullanılıyordu plazma. Yoğun bakımdaki tüm tedaviler uygulanmış ve durumu değişmemiş hasta gurubuna immun plazma veriliyordu. Ancak şuanda yoğun bakıma girmeden önce tedavi verilirse daha iyi sonuçları alıyoruz, bunu gözlemledik. Ama artık sadece gözlemler değilim bilimsel çalışmalar, klinik çalışmalar verilerine de dayanarak immun plazmanın bir tedavi yöntemi olarak diğer tedavilerin bir parçası olarak kullanılabileceği bilimsel olarak da bildirildi” dedi.

Şu anda immun plazma bağışın yetersiz seviyede olduğunu dile getiren Rektör Kızılay, daha çok bağış yapılması gerektiğini ifade etti. Korona virüsü yenmiş vatandaşlara seslenen Kızılay, “Covid-19'u geçirmiş tümüyle iyileşmiş ve üzerinden 2 hafta geçmiş hastalarımız plazma bağışı yapmaya davet ediyorum. Bizlere ya da Kızılaya başvururlarsa gerekli işlemler başlatılacaktır.” İfadelerine yer verdi.

Plazma bağışının tedavi için yetersiz olduğunu ifade eden Kızılay, “Daha çok immun plazmaya ihtiyacımız ülke olarak var. Burada vurgulamak istediğim bağışçılarımız bu konuyu ciddi olarak tekrar düşünerek muhakkak bağış yapmasıdır” diye konuştu.