Malatya'da Covid-19 testi pozitif çıkanlara evde izole önerisi yapıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin yaygın olarak görüldüğü 5 il, Ankara, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da virüsün yayılmaması için ayrı önlemler alınıyor.

Riskli 5 il arasında bulunan Malatya'da Covid-19 önlemleri ile ilgili uyarı üzerine uyarı yapılıyor.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli yaptığı açıklamada, “Korona virüs test sonucu pozitif çıkan hastalarımız, lütfen sonucunuzu öğrenir öğrenmez hastanelerimizdeki pandemi polikliniklerine başvurmayın. Kendinizi evde izole ederek, filyasyon ekiplerimizin sizinle irtibata geçmesini bekleyin. kendinizin ve başkalarının sağlığını riske atmayın” dedi.

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sonra, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları artış gösterince Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde de pandemi polikliniği oluşturulmuştu.