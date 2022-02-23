Covid-19'da kan stokları azaldı polisler kan bağışı yaptı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Covid-19 salgını nedeniyle stokları azalan Türk Kızılay’ına kan bağışı yaparak destek verdi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Covid-19 salgını nedeniyle stokları azalan Türk Kızılay'ına kan bağışı yaparak destek verdi.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü, Covid -19 salgını nedeniyle stokları azalan Türk Kızılay'ına kan bağışı yaparak destek verdi. Pandemi süreciyle birlikte kan stoklarında yaşanan azalma yaşanmasının ardından harekete geçen Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri ziyaret ettikleri Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde “Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır! İyilik #SensizOlmaz” sloganıyla kan bağışında bulundu.