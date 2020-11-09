Covid kurallarına uyanlara teşekkür, uymayanlara uyarı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde Covid-19 kuralları denetimi gerçekleştirilip, kurallarına uyanlara teşekkür, uymayanlara uyarı yapıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Covid-19 kuralları denetimi gerçekleştirilip, kurallarına uyanlara teşekkür, uymayanlara uyarı yapıldı.
İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş başkanlığındaki denetim ekibi, ilçe merkezinde Covid-19 kuralları denetimi gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde, yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarına uyanlara teşekkür, uymayanlara uyarı yapıldı.
Denetimlerde vatandaşlara maske de dağıtıldı.