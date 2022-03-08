“Cuma Bey ve Peril Hanım" tiyatrosuna ilgi

Malatya'nın Kale İlçesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sahnelenen “Cuma Bey ve Peril Hanım" tiyatrosu ilgi gördü.

İlçe Kaymakamlığı bünyesinde yürütülen "Kadın Dostu Okullar" projesi kapsamında, Bent Ortaokulu'nda "Cuma Bey ve Peril Hanım" isimli tiyatro gösterisi yapıldı. Bent Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Abdulselam Bıçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, diğer ilgili ve yetkililer, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sahnelenen “Cuma Bey ve Peril Hanım" tiyatrosu ilgi gördü.