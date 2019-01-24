Cumhur İttifakı Doğanşehir'de el ele

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde AK Parti ile MHP el ele vererek seçimlerde en fazla oyun alınması için çalışmalara başladı.

MHP Doğanşehir ilçe Başkanı beraberinde partililerle birlikte AK Parti Doğanşehir İlçe teşkilatını ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı ve adayı Vahap Küçük, İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ve üyelerle bir araya gelen MHP heyeti, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakının güçlü bir şekilde kazanması için yapılacak çalışmaları istişare etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Vahap Küçük, Doğanşehir'de birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “Bu birliğin sağlanması adına bizleri ziyaret eden MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Doğanşehir AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ise, “İçinde sadece vatan sevdası olan MHP'li kardeşlerimiz, bu sevdanın boş olmadığını, söz konusu vatan ise gerisinin konuşulamayacağını, yaptıkları irtifakta hiç bir çıkar gözetmeden vatan sathında özgürce ve hürce yaşamak isteklerini belirterek, milli mücadelemize destek vermiş ve bizzat katılmışlardır. Şimdi bize düşen bu kardeşlerimizin yanında yer almak ve gerektiğinde canımızı sevdamız uğruna verme savaşında birlikte olmak ve duruş sergilemektir” şeklinde konuştu.

MHP İlçe Başkanı Selim Güven'de yıllardır ilk kez iki partinin bir arada olmasının kendilerini duygulandırdığını kaydederek, “Bu buluşma bana nasip oldu. Sayın liderimiz Devlet Bahçelinin "Cumhur İttifakı, Türk tarihinin bir anında tesadüfen ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir. Asla böyle görülmemelidir. Cumhurun zillete karşı çıktığı ve vatanın dış mihrakların saldırısına uğradığı şu anlar birlik beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz anlardır. Cumhur ittifakı Türk milletinin haklı gururu, Türkiye'nin haysiyetli duruşu, Türk-İslam ülküsünün güçlü güven veren ve asil duruşudur” diye konuştu.