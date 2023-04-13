Cumhur İttifakı'na Malatya'da coşkulu karşılama

Deprem konutlarının temel atma töreni ve anahtar teslim törenine katılmak üzere Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı liderleri coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Cumhur İttifakı üyeleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Malatya'ya geldi.

Malatya Erhaç Havaalanında kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra açılış alanına doğru hareket etti. Yol boyunca vatandaşlar tarafından sevgi seli ile karşılanan Erdoğan'ın otobüsü vatandaşlar tarafından sık sık durduruldu. Vatandaşları selamlayan Erdoğan ve beraberindeki liderlere yol boyunca vatandaşların büyük ilgisi oldu.

Geniş güvenlik önlemlerin alındığı güzergah boyunda yola dizilen Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki liderleri görmek için uzun süre bekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı üyelerinin katılımı ile Malatya'da deprem konutlarının temel atma töreni, 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkanın anahtar teslim töreni Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin Teknokent Konteyner alanında kalan vatandaşlarla birlikte iftar yapacağı öğrenildi.