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Cumhur ittifakından Gürkan'a övgü

Cumhur ittifakı diye adlandırılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) temsilcileri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a övgü sözler kullandı.

Cumhur ittifakı diye adlandırılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) temsilcileri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a övgü sözler kullandı.


MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, yenilenen meclis salonunu incelediler.



“ 15 yıldan beri hizmet yapıyor”


Yenilenen Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nu beğendiğini dile getiren Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Büyükşehir Belediyemizin yenilemiş olduğu meclis salonunu gezdik. Muhteşem bir salon olmuş. Tabi millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Burada da hizmet vardır. Hizmetin adı Selahattin Gürkan'dır. 15 yıldan beri hizmet yapıyor. Cumhur İttifakı adayımız olarak yapmış olduğu çalışmalar ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bunu sadece burada değil, uzun zamandır ilçeleri ve köyleri geziyorum her yerde grup yollarının tamamlanması ve köylerin 2 evde olsa asfalta kavuşması, kar kış ortamında kaliteli bir yaşam sunması her şeye değer. Milletimizin hayır dualarına bizzat şahit oldum. Bu vesile ile Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Millete hizmet eden, milletin efendisi olur” dedi.



“Başkan Gürkan hizmette çığır açtı”


Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan incelemelerde Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı da, “Başkanımızın seçim döneminden beri emin adımlarla ilerlediğini görmek bizi gururlandırıyor. Hizmet yarışında çığır açan bir Belediye Başkanı ve Belediyemiz olduğu için çok mutluyuz. Yaptığı çalışmalar ve hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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