Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların raf ömrü inşallah 14 Mayıs'ta dolacak"

Kandil'den bağıranlar çağıranlar, bunlar vız gelir tırıs gider. Bunların raf ömrü inşallah 14 Mayıs'ta dolacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile birlikte İnönü Üniversitesi Teknopark Konteyner alanında depremzedeler ile birlikte iftar açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeği sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim gündeminin hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. 6 Şubat depremleri sonrası devletin tüm kurumlarının yanı sıra 250 belediye, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve hayırseverleri ile tam kadro sahada olduklarını söyleyen Erdoğan, “Bakanlarımız ilk günden beri ekipleri ile birlikte deprem bölgesinde adeta kamp kurdular. Biz de çalışmaları anbean takip ediyoruz. Bakanlarımızın yanı sıra valilerimiz, belediye başkanlarımız sürekli güncel bilgileri alıyorlar. Çalışmaların hızlandırılması için gereken talimatları veriyoruz.” diye konuştu.

Tüm kurumların 7 gün 24 saat esasına göre deprem bölgesinde çalıştıklarını ve depremzedelerin emrinde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız deprem bölgesinde ya da başka illerimizde yaşayan tüm afetzedelerin sıkıntılarını biran önce gidermektir” şeklinde konuştu. Depremzedeleri gönül rahatlığı ile oturacakları yeni yuvalarına kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Erdoğan, “Başkalarının gündemi ne olursa olsun, bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın bizim önceliğimiz sizsiniz. Hep söylediğim gibi bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir. Koltuk peşinde olanlar 6'lı masanın çevresinde. İkbal peşinde değiliz, makam mevki peşinde hiç değiliz. Biz sizin hayır dualarınızı almanın, şöyle kalpten gelen bir ‘Allah razı olsun' niyazını duymanın peşindeyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde ülkemizde eser kazandırmaktan, şehirlerin sıkıntılarını çözmekten başka bir niyet taşımadık. Önümüze çıkan zorluklara, muhalefetin takoz koyma girişimlerine rağmen Malatya ile birlikte tüm vilayetlerimizi kalkındırmak, büyütmek daha da bayındır hale getirmek için canla başla çalıştık. Meydanlarda sizlere ne söz verdiysek, neyi vaat etmişsek göreve gelince tamamının arkasında durduk. Hepsini gerçekleştirmeye gayret ettik” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin her zaman dünyada takdir ile karşılanan bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bazıları bunun kadri kıymetini bilmeyebilir, varsın bilmesinler. Ama bizler bunun kadri kıymetini biliyoruz ve bileceğiz. Bu topraklarda nice şehitler verdik, işte 50 bini aşkın vefatımızda bu şehitler kervanı içerisindedir. Rabbim tüm ailelerini bu şehitlerimizle birlikte cennetinde buluştursun. Bu şehitlerimizin aileleri karşımda böyle bir evladı da görüyorum. İnşallah makamları cennet olsun ve cennetinde de yavruları ile inşallah buluşturacaktır. Şunu biliyorum; eksiklerimiz, yapamadıklarımız olabilir ama Türkiye ve şehrimiz için verdiğimiz mücadeleye Malatyalı kardeşlerim şahittir” dedi.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli ve milli araba projesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, “Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli ve milli Togg'u ülkemizin yollarına uğurladık. İlk günden beri sürekli bize yapamazsınız diyenleri, yapsanız bile satamazsınız, bunun fabrikası bile yok diyenleri, projeye takoz koyanları hamd olsun bir kez daha hüsrana uğrattık. Kimse satın almaz dedikleri Togg'un ilk hafta 177 bin ön sipariş aldı. İnşallah bu yıl içinde 20 binden fazla Togg'u yollarda göreceksiniz. Togg'la yaşadığımız ivmeyi pazartesi TGC Anadolu uçak gemimiz teslimatını yaparak adeta taçlandırdık. Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin de en büyük savaş gemisi TGC Anadolu ile artık bu alanda farklı bir lige yükseldik. Her işte olduğu gibi TGC Anadolu'ya da çamur atan zavallıları görüyor bunları muhatap almaya gerek bile duymuyoruz. Bu ay sonuna doğru ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu'nun 1. Ünitesini devreye alıyoruz. Yine çok yakında Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz. Birileri kendi aralarında didişe dursun, biz durmak yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonunu adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında Millet İttifakı'nı da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Depremzede kardeşlerime çağrı afet bölgesindeki kardeşlerimiz kendi ikballerinin derdine düşenlere bakıp da kesinlikle üzüntüye kapılmasın. Daha depremde vefat edenlerin 40'ı bile çıkmadan koltuk kavgasına tutuşanların aymazlığı sizi asla ama asla hüzünlendirmesin. Terör örgütlerinin uzantıları ile at pazarlığı yaparak iktidar hayali kuranların gafleti sizi biran olsun endişeye sevk etmesin. Kandil'den bağıranlar çağıranlar bunlar vız gelir tırıs gider. Biz işimize bakacağız. Bizim yolumuz millete hizmet. Bizim yolumuz vatanı ayağa kaldırmak. Bunların raf ömrü inşallah 14 Mayıs'ta dolacaktır. Milletin derdinden ve değerlerinden kopuk siyaset yapanlar bugüne kadar hep kaybetmiştir, Allah'ın izniyle yine kaybedeceklerdir. Siz bu kaybedenler kulübüne itibar etmeyin. Devletinize hükümetinize ve Cumhur İttifakı'na güvenmeye devam edin. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını aç, açıkta koymaz koymayacaktır. Devletimiz hiçbir insanını sahipsiz çaresiz bırakmaz, bırakmayacaktır. Rabbim ömür, milletimizde yetki verdikçe biz de sizlerin yanında olacağız.”

Deprem bölgesindeki yaşayan herkesin tamamen rahata kavuşmasına kadar kendilerini rahat hissetmeyeceklerini belirten Erdoğan, “Yıkıntılar tamamen kaldırılıncaya, evi binası işyeri yıkılan kardeşlerimizin kayıpları telafi edilinceye kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Nasıl daha önceki afetlerde yaraları kısa sürede sardıysak Allah'ın izniyle Malatya ile birlikte diğer 10 ilimizi de kısa sürede ayağa kaldıracağız. Malatya milli iradenin kalesi olan bir şehrimizdir. Malatya ömrünü milletine adayan siyasetçiler yetiştirmiş bir şehrimizdir. Malatya bugüne kadar hep bizimle yol yürüyen vefa abidesi bir şehirdir.” şeklinde konuştu.

İftar programında Malatyalı depremzedelerle de yakından ilgilenen Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın siyasi liderleri daha sonra kentten ayrıldı.