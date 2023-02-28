Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz”

Şehirlerimizin hayati özelliklerini korumak önceliklerimiz arasında geliyor. Tarihe vefa geçmişe saygı anlayışı ile inşa edeceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ‘Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurulan Geçici Barınma Alanı'na gelerek incelemeler yapıp açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, “Güçlü bir devlete sahibiz" diyerek, “Yönetim başta Cumhurbaşkanı ve yönetim kadrosu kararlı ve azimlidir. Bu gerçekler, milleti yönetim ve devletin yanına çekmiştir. Her şeyden evvel bilinmelidir ki, önce beslenme gelir sonra barınma gelir daha sonra emniyet güvenlik gelir. Bugüne kadar 3 unsurda da ülke yönetimi başta Cumhurbaşkanı ve kamu görevlileri olmak üzere üstün başarı sağlanmıştır” dedi.

‘Afetin ilk gününde elimizde olmayan sebeplerden dolayı sıkıntılı dönem geçirdik'

Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ülke olarak sancılı bir dönemden geçtiklerini belirterek, “Sadece milletimizin değil muhtemelen insanlık tarihinin en büyük tabi afetlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinde 11 ilimizde 44 bin 374 canımızı kaybettik. Ayrıca 115 binin üzerinde vatandaşımız yıkıntıların altından yaralı olarak kurtarıldı. Afetin ilk günlerinde o kötü hava şartları, deprem bölgesindeki ekiplerin devre dışı kalması, hasar gören yolların ulaşımı güçlendirmesi gibi elimizde olmayan sebeplerle hep beraber sıkıntılı bir dönem geçirdik. Malatya'ya depremin 5. günü geldiğimizde durumu yerinde gördük. Bakanlarımızın, kurumlarımızın, belediyelerin, gönüllülerin, en önemlisi de milletimizin samimi gayreti ve desteği ile kısa sürede durumu toparladık” dedi.

‘Şuana kadar artçı depremler 11 bini buldu'

6 Şubat'tan bu yana bölgede artçı depremlerim devam ettiğine de işaret eden Erdoğan, “Dün de öğle saatlerinde Malatya'da 5,6 şiddetinde bir depremle sarsıldık. Zaten endişeli olan şehirlerimiz artçı sarsıntılar yüzünden sürekli teyakkuz halinde kalıyor. Bilim insanları ülkemizde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir deprem fırtınasının yaşandığımızı dile getiriyor. Şuana kadar artçı depremler 11 bini buldu. En küçük bir ihmalin, hatanın, umursamazlığın insan canı ile ödediğimiz hassas bir dönemden geçiyoruz. Bir kez daha hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Lütfen her ne sebeple olursa olsun canınızı tehlikeye atmayın. Devlet ve millet olarak asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız” ifadelerine yer verdi.

‘Malatya ve Doğanşehir'in ayağa kaldırılması için canla başla çalışılıyor'

Deprem sonrası depremzedelere verilen desteklerden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşınma desteklerinin da ödenmesine başlanıldığını söyledi. Depremde yakınını kaybedenlere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için 100 bin lira verildiğini de hatırlatan Erdoğan, Doğanşehir ve Malatya'nın da yeniden ayağa kaldırılması için canla başla çalışıldığını ifade etti. Geçmişte bunu defalarca başardıklarını ve 'yapamazsınız' diyenlere inat vatandaşlara verdikleri sözleri her zaman yerine getirdiklerini de belirten Erdoğan, “Hane başı destek ödemeleri sürüyor. Kiraya çıkacak hak sahiplerine 15 bin TL taşıma desteği ve 3 ile 5 bin TL arasında kira yardımı yapıyoruz. Taşınma paralarının ödenmesine başlanıldı” dedi.

‘Malatya'ya 62 bin konut ve 16 bin 714 köy evi inşa edilecek'

Enkaz kaldırma çalışmaları sona erdikçe şehirlerin yeniden imar sürecine de başlayacaklarını ifade eden Erdoğan, Malatya'da 6 bin 296 binada 10 bin 127 bağımsız konutun yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu söyledi. Malatya'ya 62 bin konut ve 16 bin 714 köy evi inşa edeceklerini de söyleyen Erdoğan, “İnsanlarımızın canının tehlikeye atan tüm binaları yıkıp daha sağlam zeminlerde yenisini yaparak vatandaşlarımıza teslim etmekte kararlıyız. En kısa zamanda Doğanşehir'i yeniden ayağa kaldıracağız. Geçmişte bunu defalarca başardık. Siz bize inandınız, itimat ettiniz, güvendiniz hamd olsun bizde şimdiye kadar size asla mahcup olmadık. Astın felaketinde hemen şimdi diyerek İnşallah sizlerin desteği ve duasıyla bunu başaracağız” ifadelerine yer verdi.

‘Yeni yerleşim alanlarını 3-4 katı geçmeyecek'

Vatandaşları huzurla ikamet edecekleri modern binalara muhakkak kavuşturacaklarını da belirten Erdoğan, “Gecemizi gündüze katarak sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız. Yeni yerleşim alanlarını 3 ve 4 katı geçmeyecek binalar şeklinde inşa edeceğiz. Yerlerimiz jeolojik incelemelerle yapılacak. Şehirlerimizin hayati özelliklerini korumak önceliklerimiz arasında geliyor. Tarihe vefa geçmişe saygı anlayışı ile inşa edeceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Başta ana muhalefet olmak üzere kentsel dönüşüm ile ilgili söyledikleri sözler kayıtlarda. Dün bunlar neler söyledi, bugün neler söylüyorlar. Artık bu bedeli kimsenin bu millete ödetme hakkı yok. Bugüne kadar karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projeleri en kısa zamanda bitireceğiz. Malatya başta olmak üzere depremde zarar gören şehirlerimizde dini ve kültürel mekanları tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışı ile muhafaza edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘Esnafımızın yaralarını 1 yılda saracağız'

6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini de dile getiren Erdoğan “Malatya'da işyerleri yıkılan ve ya kullanılamaz hale gelen çok sayıda esnafımız var. Esnafımızın da yaralarını 1 yılda saracağız. Şehirleri, konutundan işyerine her şeyiyle yeniden ayağa kaldıracağız. Sizden çok değil 1 yıllık bir müsaade istiyoruz. Türkiye'de bu işi sizden daha hızlı daha adil yapacak kimsenin de olmadığına inanıyoruz” sözlerini kullandı.