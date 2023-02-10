İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da çadır kenti ve depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da kurulan çadır kente ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da kurulan çadır kente ziyarette bulundu. Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından çadırdaki aileleri ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da kurulan çadır kente ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede vatandaşların sorunlarını dinledi. Çadır kentteki aileleri de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra alandan ayrıldı.

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