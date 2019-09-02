Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8 Eylül Pazar günü bir günlük ziyaret programı kapsamında Malatya'ya geleceği ve çeşitli açılış törenlerine katılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakına yüzde 68 oranında destek veren Malatya'ya teşekkür etmek amacıyla 8 Eylül'de Malatya' ya gelecek.

Milletvekilleri ve Belediye başkanlarının katılımı ile basın toplantısı düzenleyen AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Eylül'de saat 13.00 de Malatya'ya geleceğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki İmam Hatipliler buluşmasına katılacak, ardından belediye ve kamu yatırımlarının toplu açılış töreni ve halka hitap etmek için saat 16.00'da 15 Temmuz Millet Meydanında Malatyalılarla bir araya gelecek. son olarak Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci'nin oğlunun düğün törenine katılacak. Daha sonra şehrimizden ayrılacak” dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bizler Malatya'da Belediye Başkanları olarak Malatya halkı ile birlikte Cumhurbaşkanımıza yakışır bir şekilde karşılayacaklarını ifade ederek,” Bunun temelinde mesaj vereceğimiz iki şey var. Biri iç bünyemize vereceğimiz bir mesajdır. Bu mesaj bu aralar partimiz ile ilgili değişik spekülatif ifadeler kullanan partimizin içine fesat nifak sokmak isteyen insanlar vereceğimiz güçlü bir mesaj olacak. Diğer taraftan ikinci mesajda ülkemizin içinde bulunduğu konjonktürel durum, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir Birleşmiş Milletler toplantısından sonra kendi göbeğimizi kendimiz keseriz anlayışı içerisinde dış dünyaya verilecek bir mesaj var. Bu mesajın en güçlü şekilde Malatya'da verilmesini arzuluyoruz. Bu anlamda bütün halkımızı bu mitinge davet ediyoruz” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “ Cumhurbaşkanımızın Malatya'yı sevdiğini biliyoruz. Malatya'nın da Cumhurbaşkanımızı ne kadar sevdiğine şahidiz. Dolayısıyla 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye ve Belediye Başkanlarımıza vermiş olduğu destekle bunu göstermiş oldu. Cumhurbaşkanımız gelişinde her zaman Malatya'dan yüksek bir moralle ayrılıyor. Dolayısıyla bizler de Malatya'ya yakışır bir şekilde Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Yapılan onlarca yatırımın açılışlarını gerçekleştireceğiz ve bütün hemşehrilerimizi 15 Temmuz Millet Meydanı'na davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Malatya halkı her zaman Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşku ile karşıladığını belirterek,” Cumhurbaşkanımız Malatya'ya geldiğinde her zaman büyük bir coşku büyük bir heyecanla karşılamıştır. Allah nasip ederse birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz bütün Malatyalı hemşehrilerimiz, bütün teşkilatlarımızla beraber o gün 15 Temmuz Millet Meydanı'nda olacağız. Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya gerçekten büyük emekleri, büyük katkıları var, bugün tüm dünya ile mücadele eden bir Cumhurbaşkanımız var. o gün tüm halkımız meydanı hınca hınç doldurarak tüm dünyaya mesaj vereceğiz” diye konuştu.