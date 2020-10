Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu, kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörün Malatya'da yaptığı toplu konut, okul, lojman gibi çeşitli yatırım, tesis ve hizmetlerler düzenlenen tören ile hizmete açtı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat, her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Ak Parti 7. Olağan Kongresi'nden sonra toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın yanı sıra törene Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti Genel Başkan yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Ak Parti Malatya milletvekilleri Öznur çalık, Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çevre il ve ilçelerden belediye başkanları, milletvekilleri, Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve kısıtlı sayıda vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında her alanda en güçlü şekilde girmeyi arzu ediyoruz. Ekonomide savunmada, ticarette, diplomaside olduğu gibi siyasette de ülkemizi hedefleriyle buluşturmak istiyoruz. Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız onca saldırıya rağmen 2023 hedefleri bir yol haritası halen önümüzde duruyor. Son 7 yılda içeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız operasyonlar, işimizi zorlaştırmış olsa bile hedeflere ulaşma irademizi asla yok edemedi. Bilakis, önümüze çıkan her engel ile üstesinden geldiğimiz her badire ile kararlılığımız daha da kuvvetlendi. Bizi hedeflerimizden vazgeçirmek isteyenlere cevabımızı hep yatırımlarla, milletimizin hizmetine sunduğumuz eserlerle veriyoruz. Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat, her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz" dedi.

"Salgın döneminde yatırım hamlelerine yenilerini ekliyoruz"

Erdoğan, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına rağmen Türkiye'nin her tarafında yürütülen yatırım hamlelerinin devam etttiğini belirterek, "Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın bir çok ülkesinde ekonomi adeta durma noktasına gelmişken, hamdolsun biz yatırım hamlemize yeni hamleler ekliyoruz. Sadece son 1 ay içerisinden Gaziantep'ten hatay'a, Konya'dan mersine kadar ülkemizin dört bir yanında, barajların, fabrikaların, hastanelerin, sağlık ve üretim tesislerin, yolların, tünellerin açılışlarını gerçekleştirdik. Türkiye'ye terörle, şiddetle, şantajla dize getirmeye çalışanlara cevabımızı bugün de malatya'dan veriyoruz. Bu gün bir kez daha durmak yok, yola devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, tek bir toplu açılış töreni ile toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan kamu ve özel sektör yatırımının Malatya halkı ile buluşturulduğunu belirterek, "Eğitimde 8 ilçemizde inşası tamamlanan okullar ile lojmanları, Sağlık'ta Arguvan ilçemizde inşa edilen, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, acil sağlık istasyonu ile Kuluncak ilçe entegre hastanesini insanımızın hizmetine sunuyoruz. Sanayi ve teknolojide Yeşilyurt TSE Araç kontrol merkezini, enerjide 380 kilowatlık Keban-Şal2 Özel Bölge güçlendirmesinin açılışını yapıyoruz. Gençlik ve Spor'da ilçelerimizdekifutbol sahalarının, gençlik merkezlerini, olimpik kapalı yüzme havuzu ve öğrenci yurtlarını devreye alıyoruz. İnönünü Üniversitesi'ne ait 217 yataklı İnönü Onkoloji Hastanemizi, Turgut Özal Üniversitemizi attığımız bu Malatya Büyükşyehir Belediyesi'nin planladığı toplam yatırım tutarı, 438 milyon TL'yi geçen hizmet binalarının, tesislerin, yol, bulvar, meydan ve çevre düzenlemelerinin açılışlarını da bu vesileyle yapmış oluyoruz. Ayrıca Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin tamamladığı muhtelif alt yapı, üst yapı projelerinin, güvenlik birimlerimize ait hizmet binalarının, özel sektörümüze ait farklı alanlardaki üretim tesislerinin resmi açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Açılışını yaptığımız 5 bin ton kapasiteli kuru kayısı depolama tesisinin kayısı üreticileri ile tüccarlarına, nakliye, depo kirası ve vergi alanlarında ciddi avantajlar getireceğine inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği ile toplam yatırım tutarı 13 milyon euro'yu geçen ikinci bir depoyu da 2021 yılının ikinci yarısında şyehrimize kazandırmayı ümit ediyoruz. Böylece kuru kayısıda dünya ihracatının yüzde 60'ından fazlasını yapan Malatya'yı bu alanda en üst lige taşımayı hedefliyoruz. Kayısı üreticilerine olan desteğimiz sadece depolama tesisleri ile sınırlı değildir. Ülkemizin marka ürünlerinden olan kuru kayısının dünya pazarında gerçek değerinden işlem görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kayısı üreticilerinin verdiği emeğin karşılığını alması ana önceliğimizdir. 2020senesinde bu doğrultuda devrim niteliğinde bir adım attık. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa kuru kayısıyı toprak mahsulleri ofisimizin alımlarına dahil ettik. Önümüzdeki dönemde bu adımları devam ettirerek, üreticilerimizi korumayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz aktif fay hattında"

Erdoğan, Türkiye'de yaklaşık 1 asırdır meydana gelen depremlerde onbinlerce kişinin öldüğünü hatırlatarak, "Ülkemiz coğrafi bakımdan depremlerin sık yaşandığı aktif fay hatlarının geçtiği bir kuşakta bulunuyor. Son bir asırda yaşadığımız büyük depremler, bu acı gerçeği sık sık hatırlatıyor. Türkiye on binlerce insanın hayatına mal olan bu gerçeğe rağmen depreme hazırlık konusunda uzun yıllar yeterince tedbir almamıştır. Özellikle köyden şehre yaşanan düzensiz göç ile beraber, çarpık yapılaşma, başta İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere bir çok şehrimizin kronik sorunlarından biri olmuştur. Ülkemizin diğer kronik meseleleri il ebirlikte depreme karşı dayanıklı konutlar inşa etmeyi de önceliklerimiz arasına aldık. Depremlerden çıkardığımız dersler ışığında, şehirlerin imarından, binaların inşa standartlarına kadar tarihi önemde değişiklikler yaptık. TOKİ vasıtasıyla 81 ilin tamamında, kentsel dönüşüm projleeri başlattık. Bazı meslek odalarının ideolojik direnişine rağmen Türkiye'ye sağlam, güvenilir, sağlıklı, depreme dayanıklı bir şehirleşme modelini kazandırdık. Elbette on yılların ihmalinin kısa sürede telafi edilemeyeceğini biliyoruz. Birikmiş sorunların bir anda yok olup, bitmeyeceğinin de farkındayız. Ancak depremle karşılaştığımızda, mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz bulunmuyor. Bu amaçla her açıdan güvenli evlerin ekonomik gücü yerinde insanlarımız yanında 83 milyonun her bir ferdi için hayata geçirmek önem arzediyor. Bu gün açılışını yaptığımız en önemli yatırımız, toki'nin inşaatını bitirdiği deprem konutlarıdır" diye konuştu.

446 kişişe konutu teslim ediliyor

Erdoğan, Pütürge ve Kale ilçelerinde 446 depremzedeye konutlarının teslim edileceğini belirterek, "Malatya ve Elazığ'da meydana gelen depremden sonra insanımızın yaralarını sarmak için hemen çalışmalarımızı başlattık. Pütürge'de 208, Kale'de 238 konut olmak üzere toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. İnşası devam eden diğer konutlar tamamlandıkça, hak sahiplerine teslimini peyderpey devam edeceğiz. Depremde kaybettiğimiz canların sızısını aradan geçen süreye rağmen yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Erdoğan, tesis ve hizmetlerin yapıldığı bölgelere videokonferas yoluyla canlı olarak bağlanarak, açılışları yaptırdı